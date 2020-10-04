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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Фастав
Богемианс 1905 - Фастав: обзор матча 04 октября 2020
Богемианс 1905
04.10.2020, воскресенье, 16:30
Чехия. Синот Лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Фастав
32'
П. Хронек
86'
I. Keita
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Фастав
Замена
V. Novak
️️️️
П. Хронек
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
I. Keita
86'
Замена
Р. Квет
️️️️
К. Вацек
82'
Замена
J. Necas
️️️️
А. Ваничек
82'
75'
Замена
P. Martinez
️️️️
В. Чантуришвили
Замена
I. Keita
️️️️
Д. Пушкач
71'
67'
Замена
Я. Янецки
️️️️
Л. Джаво
59'
Замена
А. Фантис
️️️️
Y. Drame
ГОЛ! 1:0!
П. Хронек
Пас отдал
Д. Пушкач
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
10
Антонин Ваничек
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
8
Petr Jiráček
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Богемианс 1905
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Фастав
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
3-2-3-2
29
4
0
16
33
Шумахер
7
Вацек
30
Пушкач
15
Хронек
89
10
Ваничек
4-3-4
26
Прохазка
2
3
16
8
44
Конде
7
Чантуришвили
88
Пожнар
44
Джаво
27
17
15
Хронек
11
11
15
Хронек
7
Вацек
16
Квет
16
Квет
7
Вацек
30
Пушкач
18
18
30
Пушкач
10
Ваничек
0
0
10
Ваничек
44
Джаво
68
Янецки
68
Янецки
44
Джаво
7
Чантуришвили
0
0
7
Чантуришвили
27
15
Фантис
15
Фантис
27
Остались в запасе
Богемианс 1905
Фастав
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
88
Владислав Левин
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
28
Jakub Kolar
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
88
Владислав Левин
ЦП
Остались в запасе
28
Jakub Kolar
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Богемианс 1905 - Фастав
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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Богемианс 1905
Фастав
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2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
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