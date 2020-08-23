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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Млада Болеслав
Богемианс 1905 - Млада Болеслав: обзор матча 23 августа 2020
Богемианс 1905
23.08.2020, воскресенье, 19:30
Чехия. Синот Лига, 1 тур
4 : 0
Завершен
Млада Болеслав
13'
Д. Пушкач
31'
J. Jindrisek (П)
75'
D. Bartek
82'
M. Dostal
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Млада Болеслав
Замена
J. Vondra
️️️️
К. Вацек
87'
Замена
V. Novak
️️️️
А. Ваничек
84'
Замена
P. Osmancik
️️️️
Д. Пушкач
84'
ГОЛ! 4:0!
M. Dostal
Пас отдал
А. Ваничек
82'
Замена
J. Necas
️️️️
Т. Шумахер
80'
Замена
M. Dostal
️️️️
П. Хронек
80'
ГОЛ! 3:0!
D. Bartek
Пас отдал
А. Ваничек
75'
72'
Замена
J. Kulhánek
️️️️
И. Клима
65'
Замена
Д. Дудера
️️️️
В. Дрчал
65'
Замена
Ш. Габриэль
️️️️
O. Mazuch
61'
Желтая карточка
D. Masek
55'
Желтая карточка
O. Mazuch
40'
Замена
D. Masek
️️️️
M. Túlio
40'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Я. Клима
ГОЛ с пенальти! 2:0!
J. Jindrisek
31'
30'
Желтая карточка
Я. Клима
ГОЛ! 1:0!
Д. Пушкач
Пас отдал
А. Ваничек
13'
Желтая карточка
D. Kostl
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
0
D. Bartek
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Млада Болеслав
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
0
O. Zahustel
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
22
Jan Vondra
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
0
Lukáš Pokorný
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Млада Болеслав
13
Ян Стейскал
ВР
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
6
Dominik Masek
ЦФ
3-5-1-2
18
4
33
Шумахер
88
Левин
7
Вацек
30
Пушкач
0
16
15
Хронек
10
Ваничек
89
3-2-3-3
0
5
Татаев
39
Клима
3
12
32
Будински
39
Яношек
22
Фулнек
17
Дрчал
23
Клима
99
7
Вацек
22
22
7
Вацек
10
Ваничек
11
11
10
Ваничек
15
Хронек
16
16
15
Хронек
30
Пушкач
12
12
30
Пушкач
33
Шумахер
0
0
33
Шумахер
3
32
Габриэль
32
Габриэль
3
17
Дрчал
23
Дудера
23
Дудера
17
Дрчал
23
Клима
25
25
23
Клима
39
Клима
9
Икаунекс
9
Икаунекс
39
Клима
12
6
6
12
Остались в запасе
Богемианс 1905
Млада Болеслав
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
0
Lukáš Pokorný
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
13
Ян Стейскал
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
0
Lukáš Pokorný
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Богемианс 1905 - Млада Болеслав
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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