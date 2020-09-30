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Расписание матчей
Суперкубок Германии
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 30 сентября 2020
Боруссия Д
30.09.2020, среда, 21:30
Суперкубок Германии, Финал
2 : 3
Завершен
Бавария
39'
Ю. Брандт
55'
Э. Холанд
18'
К. Толиссо
32'
Т. Мюллер
82'
Й. Киммих
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Бавария
84'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Х. Мартинес
83'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Р. Левандовски
82'
ГОЛ! 2:3!
Й. Киммих
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Ю. Брандт
76'
Замена
Л. Пищек
️️️️
М. Хуммельс
76'
76'
Замена
К. Ричардс
️️️️
Б. Павар
Замена
Д. Рейна
️️️️
М. Ройс
72'
Замена
Рейньер
️️️️
Э. Холанд
68'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Т. Менье
67'
66'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
ГОЛ! 2:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Т. Делэни
55'
54'
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
ГОЛ! 1:2!
Ю. Брандт
Пас отдал
Э. Холанд
39'
32'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
А. Дэвис
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Толиссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Боруссия Д
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Рейньер
АП
10
Джованни Рейна
АП
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
10
Малик Тилльман
АП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Хитц
12
Менье
15
Хуммельс
28
Аканджи
25
Пасслак
23
Джан
27
Делэни
81
Дауд
18
Ройс
8
Брандт
9
Холанд
4-2-1-1-2
1
Нойер
28
Павар
19
Дэвис
25
Зюле
21
Эрнандес
88
Мартинес
6
Киммих
8
Толиссо
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
9
Холанд
19
Рейньер
19
Рейньер
9
Холанд
18
Ройс
10
Рейна
10
Рейна
18
Ройс
12
Менье
14
Шульц
14
Шульц
12
Менье
15
Хуммельс
26
Пищек
26
Пищек
15
Хуммельс
8
Брандт
5
Беллингем
5
Беллингем
8
Брандт
88
Мартинес
10
Мусиала
10
Мусиала
88
Мартинес
28
Павар
26
Ричардс
26
Ричардс
28
Павар
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
9
Левандовски
11
Зиркзее
11
Зиркзее
9
Левандовски
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
10
Малик Тилльман
АП
1
Александр Нюбель
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
Остались в запасе
10
Малик Тилльман
АП
1
Александр Нюбель
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Главный судья:
Бибиана Штайнхаус
(Ганновер)
Стадион:
Альянц Арена
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