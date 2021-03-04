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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Рандерс
Брондбю - Рандерс: обзор матча 04 марта 2021
Брондбю
04.03.2021, четверг, 22:00
Дания. Суперлига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Рандерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Рандерс
Желтая карточка
Й. Линдстрем
87'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
А. Брус
80'
80'
Замена
О. Бундгор
️️️️
Б. Копплин
80'
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
71'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
М. Греве
64'
Замена
М. Эго
️️️️
N. Mileusnić
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Л. Виген
46'
Замена
А. Слимане
️️️️
С. Хедлунд
46'
Замена
О. Фаллениус
️️️️
М. Лумб
46'
45'
+1
Желтая карточка
С. Пизингер
Желтая карточка
Л. Виген
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Рандерс
28
Симон Гравес
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
0
M. Nielsen
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
97
Bassala Sambou
ЦФ
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
Рандерс
34
Миккел Брунд
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Швабе
24
Ростед
2
Максе
5
Юнг
12
Лумб
5
Брус
32
Френдруп
13
Виген
35
Линдстрем
15
Хедлунд
17
Уре
4-4-3
8
Пизингер
0
15
Копплин
28
Гравес
17
Греве
10
Хаммершой-Мистрати
20
Клюснер
4
Йонсен
30
Карльгрен
10
97
12
Лумб
11
Фаллениус
11
Фаллениус
12
Лумб
5
Брус
8
Беркеейет
8
Беркеейет
5
Брус
15
Хедлунд
20
Слимане
20
Слимане
15
Хедлунд
13
Виген
5
Радошевич
5
Радошевич
13
Виген
17
Греве
24
Кеинде
24
Кеинде
17
Греве
10
Хаммершой-Мистрати
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
15
Копплин
23
Бундгор
23
Бундгор
15
Копплин
10
45
Эго
45
Эго
10
Остались в запасе
Брондбю
Рандерс
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
34
Миккел Брунд
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
Остались в запасе
34
Миккел Брунд
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Брондбю - Рандерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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