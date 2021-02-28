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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Рандерс
Оденсе - Рандерс: обзор матча 28 февраля 2021
Оденсе
28.02.2021, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Рандерс
45+3'
Э. Сабби
58'
M. Lieder
23'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Рандерс
Замена
Б. Кадрии
️️️️
И. Жебали
88'
Желтая карточка
О. Кристенсен
86'
80'
Желтая карточка
М. Эго
Желтая карточка
T. KlÃ¸ve
79'
Желтая карточка
R. Laursen
77'
Замена
M. Hyllegaard
️️️️
M. Lieder
76'
Замена
A. Simon Okosun
️️️️
Э. Сабби
76'
73'
Замена
B. Sambou
️️️️
Й. Лауридсен
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
М. Опондо
69'
ГОЛ! 2:1!
M. Lieder
58'
ГОЛ! 1:1!
Э. Сабби
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Т. Кеинде
40'
Замена
С. Пизингер
️️️️
Э. Марксен
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
4
Ryan Laursen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
10
Mart Lieder
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Рандерс
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
28
Christian Vestergaard
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Рандерс
8
Симон Пизингер
ЦЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
4-4-2
53
Кристенсен
30
Андерсен
6
Тверсков
2
4
11
Опондо
18
23
11
Сабби
10
11
Жебали
4-4-3
28
Гравес
15
Марксен
17
Лауридсен
15
Копплин
10
Хаммершой-Мистрати
14
Лауэнборг
17
Греве
24
Кеинде
45
Камара
45
Эго
30
Карльгрен
11
Жебали
9
Кадрии
9
Кадрии
11
Жебали
11
Сабби
6
6
11
Сабби
11
Опондо
21
Трандарсон
21
Трандарсон
11
Опондо
10
26
26
10
17
Лауридсен
97
97
17
Лауридсен
15
Марксен
8
Пизингер
8
Пизингер
15
Марксен
Остались в запасе
Оденсе
Рандерс
28
Christian Vestergaard
ЦФ
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
20
Тобиас Клюснер
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
28
Christian Vestergaard
ЦФ
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Остались в запасе
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
20
Тобиас Клюснер
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Оденсе - Рандерс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
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2022.02.18 01:13
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