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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Брондбю
Люнгбю - Брондбю: обзор матча 14 февраля 2021
Люнгбю
14.02.2021, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 16 тур
0 : 4
Завершен
Брондбю
27'
К. Менса
31'
Й. Линдстрем
58'
С. Хедлунд
73'
А. Павлович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люнгбю - Брондбю
Желтая карточка
М. Варминг
90'
Желтая карточка
Э. Корнвиг
87'
78'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
С. Хедлунд
78'
Замена
А. Слимане
️️️️
Й. Радошевич
77'
Замена
А. Брус
️️️️
К. Менса
Замена
К. Йоргенсен
️️️️
L. Fosgaard
77'
Замена
Ф. Винтер
️️️️
S. Crone
77'
73'
ГОЛ! 0:4!
А. Павлович
71'
Замена
Л. Виген
️️️️
Й. Линдстрем
Замена
J. Shaibu
️️️️
К. Якобсен
63'
59'
Замена
А. Павлович
️️️️
М. Уре
58'
ГОЛ! 0:3!
С. Хедлунд
Пас отдал
Й. Линдстрем
Замена
M. Kaastrup Larsen
️️️️
Й. Гаммельбю
46'
Замена
М. Варминг
️️️️
Э. Нильсен
46'
31'
ГОЛ! 0:2!
Й. Линдстрем
Пас отдал
Й. Радошевич
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Менса
Пас отдал
М. Уре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
14
Кевин Менса
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
15
Justin Shaibu
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Андреас Брус
ПЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
3-5-1-1
30
Миккельсен
12
0
5
Тшиемб
19
Гаммельбю
14
Якобсен
8
9
29
Торп
8
Корнвиг
7
Нильсен
3-4-1-2
1
Швабе
6
Херманнссон
5
Юнг
2
Максе
21
Бьюр
5
Радошевич
32
Френдруп
14
Менса
35
Линдстрем
15
Хедлунд
17
Уре
14
Якобсен
15
15
14
Якобсен
19
Гаммельбю
11
11
19
Гаммельбю
12
3
Винтер
3
Винтер
12
9
20
Йоргенсен
20
Йоргенсен
9
7
Нильсен
11
Варминг
11
Варминг
7
Нильсен
15
Хедлунд
8
Беркеейет
8
Беркеейет
15
Хедлунд
14
Менса
5
Брус
5
Брус
14
Менса
35
Линдстрем
13
Виген
13
Виген
35
Линдстрем
5
Радошевич
20
Слимане
20
Слимане
5
Радошевич
17
Уре
20
Павлович
20
Павлович
17
Уре
Остались в запасе
Люнгбю
Брондбю
24
R. Pedersen
ЦФ
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
Главный тренер
Дэвид Нильсен
1
Мадс Хермансен
ВР
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
24
R. Pedersen
ЦФ
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Люнгбю - Брондбю
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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