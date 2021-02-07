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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Копенгаген
Хорсенс - Копенгаген: обзор матча 07 февраля 2021
Хорсенс
07.02.2021, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Копенгаген
5'
В. Фишер
23'
Й. Винд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорсенс - Копенгаген
84'
Желтая карточка
А. Бьелланд
83'
Замена
К. Вильчек
️️️️
Й. Винд
83'
Замена
Н. Томсен
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
Замена
Й. Торсен
️️️️
P. Nymann
82'
Замена
M. Brajanac
️️️️
Й. Геммер
72'
69'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
М. Бунду
64'
Замена
П. Бьель
️️️️
В. Фишер
Замена
J. Pohl
️️️️
М. Кийлерих
54'
Замена
J. Buus
️️️️
Н. Дир
53'
Желтая карточка
Х. Ханссон
43'
Желтая карточка
А. Людвиг
40'
23'
ГОЛ! 0:2!
Й. Винд
Пас отдал
М. Бунду
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Фишер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
10
Халлур Ханссон
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Хорсенс
7
Александар Станкович
ВР
18
Йонас Торсен
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
15
Jacob Buus
ЦФ
79
Jannik Pohl
ЦФ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
3-2-4-1
1
33
Людвиг
5
11
44
Дир
25
Кийлерих
10
Ханссон
6
Геммер
18
Прип
15
44
Брок-Мадсен
4-2-4
1
Юнссон
25
Занка
6
Бьелланд
20
Бойлесен
2
Бартолец
6
Стаге
6
Зека
7
Фишер
8
Фалк-Йенсен
7
Бунду
19
Винд
44
Дир
15
15
44
Дир
25
Кийлерих
79
79
25
Кийлерих
6
Геммер
80
80
6
Геммер
11
18
Торсен
18
Торсен
11
7
Фишер
16
Бьель
16
Бьель
7
Фишер
8
Фалк-Йенсен
6
Томсен
6
Томсен
8
Фалк-Йенсен
7
Бунду
21
Лерагер
21
Лерагер
7
Бунду
19
Винд
10
Вильчек
10
Вильчек
19
Винд
Остались в запасе
Хорсенс
Копенгаген
7
Александар Станкович
ВР
22
Агуст Глинссон
АП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
7
Александар Станкович
ВР
22
Агуст Глинссон
АП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Хорсенс - Копенгаген
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
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