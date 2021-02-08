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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Мидтьюлланд
Рандерс - Мидтьюлланд: обзор матча 08 февраля 2021
Рандерс
08.02.2021, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
71'
А. Камара
69'
Л. Пфайффер
90+3'
А. Мабиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Мидтьюлланд
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
А. Мабиль
Пас отдал
А. Дрейер
86'
Желтая карточка
Д. Коолс
Замена
B. Sambou
️️️️
М. Эго
85'
Замена
С. Пизингер
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
85'
82'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
П. Систо
ГОЛ! 1:1!
А. Камара
Пас отдал
Э. Марксен
71'
70'
Желтая карточка
Паулиньо
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
70'
69'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пфайффер
Пас отдал
Паулиньо
66'
Замена
А. Дрейер
️️️️
Й. Каюсте
66'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Г. Исаксен
Желтая карточка
Т. Кеинде
64'
Желтая карточка
Э. Марксен
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
17
Матиас Греве
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Эвандер
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Рандерс
8
Симон Пизингер
ЦЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
97
Bassala Sambou
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
4-4-3
17
Лауридсен
15
Марксен
15
Копплин
28
Гравес
17
Греве
28
Ремер
10
Хаммершой-Мистрати
24
Кеинде
45
Камара
45
Эго
30
Карльгрен
4-1-4-1
1
Хансен
24
Шольц
28
Святченко
27
Коолс
29
Паулиньо
2
Каюсте
11
Исаксен
10
Эвандер
16
Ониика
77
Систо
16
Пфайффер
45
Эго
97
97
45
Эго
10
Хаммершой-Мистрати
8
Пизингер
8
Пизингер
10
Хаммершой-Мистрати
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
2
Каюсте
10
Дрейер
10
Дрейер
2
Каюсте
77
Систо
24
Мадсен
24
Мадсен
77
Систо
11
Исаксен
11
Мабиль
11
Мабиль
11
Исаксен
Остались в запасе
Рандерс
Мидтьюлланд
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
12
Аилтон
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Остались в запасе
12
Аилтон
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Рандерс - Мидтьюлланд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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