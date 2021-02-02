Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Орхус
Вайле - Орхус: обзор матча 02 февраля 2021
Вайле
02.02.2021, вторник, 22:00
Дания. Суперлига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Орхус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Орхус
83'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
78'
Замена
М. Евтович
️️️️
Д. Линкс
78'
Замена
Б. Блуме
️️️️
Н. Поульсен
77'
Желтая карточка
Д. Линкс
Замена
D. Kovačić
️️️️
А. Соуза
77'
Желтая карточка
A. Mucolli
69'
Желтая карточка
Д. Колингер
61'
Желтая карточка
Ю. Рамадани
53'
46'
Замена
B. Hvidt
️️️️
А. Гренбек
15'
Желтая карточка
Н. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Вайле
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
22
Уго Экитике
ПВ
8
Tobias Sommer
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
Орхус
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
3-1-2-1-3
30
Брунст
20
Колингер
40
Ояла
14
Мельгор
18
Амундсен
6
Эзатолахи
20
Рамадани
10
Соуза
19
Фагир
19
34
4-4-2
25
Грабара
3
Мунксгор
18
5
Хойер
5
Тингагер
6
Поульсен
11
Гренбек
11
Линкс
33
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
10
Соуза
4
4
10
Соуза
11
Линкс
26
Евтович
26
Евтович
11
Линкс
23
Торстейнссон
38
38
23
Торстейнссон
6
Поульсен
10
Блуме
10
Блуме
6
Поульсен
11
Гренбек
22
22
11
Гренбек
Остались в запасе
Вайле
Орхус
4
Лукас Энгель
ЛЗ
22
Уго Экитике
ПВ
8
Tobias Sommer
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
17
Lucas Jensen
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
3
Alex Gersbach
ЦФ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
4
Лукас Энгель
ЛЗ
22
Уго Экитике
ПВ
8
Tobias Sommer
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
17
Lucas Jensen
ЦФ
Остались в запасе
3
Alex Gersbach
ЦФ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Вайле - Орхус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Вайле
Новости команд
Все
Вайле
Орхус
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+