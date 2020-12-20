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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Брондбю
Хорсенс - Брондбю: обзор матча 20 декабря 2020
Хорсенс
20.12.2020, воскресенье, 22:00
Дания. Суперлига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Брондбю
90+2'
K. Finnbogason
20'
М. Уре (П)
63'
Й. Линдстрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорсенс - Брондбю
Желтая карточка
K. Finnbogason
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
K. Finnbogason
90'
+2
87'
Замена
Х. Херманнссон
️️️️
А. Брус
86'
Желтая карточка
Л. Виген
83'
Замена
А. Слимане
️️️️
Й. Линдстрем
Замена
М. Йенсен
️️️️
А. Людвиг
81'
Замена
M. Brajanac
️️️️
Л. Камили
81'
Замена
J. Buus
️️️️
Й. Геммер
75'
Желтая карточка
P. Nymann
70'
68'
Замена
Л. Виген
️️️️
С. Хедлунд
63'
ГОЛ! 0:2!
Й. Линдстрем
Пас отдал
Й. Радошевич
Замена
А. Глинссон
️️️️
R. Frantsen
60'
Желтая карточка
Л. Прип
55'
Желтая карточка
М. Кийлерих
45'
+5
Пенальти не реализован!
Л. Прип
25'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Уре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
9
Kjartan Finnbogason
ЦФ
12
Rune Frantsen
ЦФ
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Хорсенс
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
15
Jacob Buus
ЦФ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
31
Luke Singh
ЦФ
24
Joel Kabongo
ЦФ
4-3-1-2
1
25
Кийлерих
12
Лумб
33
Людвиг
11
15
18
Прип
6
Геммер
15
Камили
12
9
4-3-1-2
1
Швабе
5
Брус
2
Максе
24
Ростед
5
Юнг
8
Беркеейет
32
Френдруп
5
Радошевич
35
Линдстрем
15
Хедлунд
17
Уре
6
Геммер
15
15
6
Геммер
12
22
Глинссон
22
Глинссон
12
15
Камили
80
80
15
Камили
33
Людвиг
3
Йенсен
3
Йенсен
33
Людвиг
5
Брус
6
Херманнссон
6
Херманнссон
5
Брус
15
Хедлунд
13
Виген
13
Виген
15
Хедлунд
35
Линдстрем
20
Слимане
20
Слимане
35
Линдстрем
Остались в запасе
Хорсенс
Брондбю
15
Давид Крузе
ЦП
1
Michael Lansing
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
31
Luke Singh
ЦФ
24
Joel Kabongo
ЦФ
1
Мадс Хермансен
ВР
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
15
Давид Крузе
ЦП
1
Michael Lansing
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
Остались в запасе
18
Андреас Пюндт
ЦП
31
Luke Singh
ЦФ
24
Joel Kabongo
ЦФ
1
Мадс Хермансен
ВР
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Хорсенс - Брондбю
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
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