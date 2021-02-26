Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Гойас
Васко да Гама - Гойас: обзор матча 26 февраля 2021
Васко да Гама
26.02.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
3 : 2
Завершен
Гойас
15'
Г. Кано
50'
Р. Грака
90+2'
Р. Грака
26'
F.
45+7'
F.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Гойас
ГОЛ! 3:2!
Р. Грака
Пас отдал
Карлиньос
90'
+2
84'
Замена
V. Taylon
️️️️
I.
74'
Желтая карточка
F. Sanches
72'
Замена
S.
️️️️
F.
Замена
T. Reis
️️️️
Андрей
65'
65'
Замена
B.
️️️️
M. Ferreira
62'
Замена
P. Marinho
️️️️
R. Moura
58'
Желтая карточка
M. Ferreira
ГОЛ! 2:2!
Р. Грака
Пас отдал
Андрей
50'
Замена
Г. Пек
️️️️
Т. Магно
46'
Замена
J.
️️️️
Л. Матос
46'
45'
+7
ГОЛ! 1:2!
F.
Замена
Y. Catatau
️️️️
Г. Кано
45'
+5
26'
ГОЛ! 1:1!
F.
Замена
М. Алвес
️️️️
L. Castán
23'
Желтая карточка
Л. Матос
18'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кано
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
22
Яго Пикачу
ПП
5
Leandro Castán
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
7
Шейлон
АП
80
Miguel Ferreira
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
10
Indio
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
77
Габриэл Пек
ПВ
23
Tiago Reis
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
5
Caio Lopes
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
Гойас
94
Matheus Alves
ЦФ
6
Gustavinho
ЦФ
0
V. Taylon
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
5
Breno
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
3-1-1-1-5
17
Энрике
3
Лео Матос
36
Грака
7
Андрей
22
Пикачу
11
Магно
15
11
Карлиньос
14
Кано
16
5
2-1-1-5
33
Дуарт
12
Жефферсон
55
Лордело
7
Шейлон
9
23
27
10
20
7
Андрей
23
23
7
Андрей
14
Кано
38
38
14
Кано
3
Лео Матос
50
50
3
Лео Матос
5
33
Алвес
33
Алвес
5
11
Магно
77
Пек
77
Пек
11
Магно
10
0
0
10
9
31
31
9
80
5
5
80
20
32
32
20
Остались в запасе
Васко да Гама
Гойас
27
Vinicius
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
5
Caio Lopes
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
35
Миранда
ЦЗ
30
Лукао
ВР
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
94
Matheus Alves
ЦФ
6
Gustavinho
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
27
Vinicius
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
5
Caio Lopes
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
35
Миранда
ЦЗ
30
Лукао
ВР
Остались в запасе
94
Matheus Alves
ЦФ
6
Gustavinho
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Васко да Гама - Гойас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
Новости команд
Все
Васко да Гама
Гойас
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
«Зенит» продаст защитника за 8 миллионов
29 октября
12
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
«Зенит» продаст защитника за 8 миллионов
29 октября
12
Защитник клуба РПЛ перешел в команду бразильской Серии B
2025.01.10 10:57
Агент защитника «Ахмата» подтвердил интерес бразильского клуба к игроку
2025.01.07 13:12
Агент Соуто оценил вероятность перехода 21-летнего бразильца в ЦСКА зимой
2022.12.09 08:56
В «Гойасе» отреагировали на новость об интересе ЦСКА к Соуто
2022.08.18 17:54
ЦСКА может подписать 20-летнего бразильца Соуто
2022.08.18 16:49
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+