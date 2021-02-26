Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Форталеза
Флуминенсе - Форталеза: обзор матча 26 февраля 2021
Флуминенсе
26.02.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
2 : 0
Завершен
Форталеза
21'
F.
61'
M. Ferraz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Форталеза
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
F.
81'
Замена
М. Араухо
️️️️
N.
80'
75'
Замена
L. Henrique
️️️️
Рональд
65'
Замена
I. Torres
️️️️
Ромариньо
65'
Замена
В. Паулиста
️️️️
O.
ГОЛ! 2:0!
M. Ferraz
Пас отдал
N.
61'
ГОЛ! 1:0!
F.
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Рональд
ОП
8
Derley
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
7
Андре
ОП
50
Юри
ОП
99
Мигел
АП
15
Микель Араухо
АП
13
Frazan
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
24
Самуэл Гранада
РФ
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Juan Quintero
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
10
Éderson
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
3-1-1-5
6
Барселос
4
Кларо
2
Калегари
8
Мартинелли
11
Энрике
10
9
3
88
11
4-1-4-1
27
4
Паулао
2
Тинга
6
4
Вандерсон
8
Рональд
8
Жуниньо
11
11
Ромариньо
8
7
Давид
9
9
Кеннеди
9
Кеннеди
9
10
15
Араухо
15
Араухо
10
11
Ромариньо
77
77
11
Ромариньо
8
Рональд
88
88
8
Рональд
11
9
Паулиста
9
Паулиста
11
Остались в запасе
Флуминенсе
Форталеза
13
Frazan
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
24
Самуэл Гранада
РФ
99
Мигел
АП
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
7
Андре
ОП
50
Юри
ОП
25
Hudson
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
12
João Lopes
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
10
Éderson
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Juan Quintero
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
13
Frazan
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
24
Самуэл Гранада
РФ
99
Мигел
АП
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
7
Андре
ОП
50
Юри
ОП
25
Hudson
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
12
João Lopes
ЦФ
Остались в запасе
10
Éderson
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Juan Quintero
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Флуминенсе - Форталеза
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Флуминенсе
Форталеза
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Флуминенсе» – «Сантос»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Флуминенсе» – «Сантос»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+