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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Брагантино
Гойас - Брагантино: обзор матча 22 февраля 2021
Гойас
22.02.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 37 тур
0 : 0
Завершен
Брагантино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Брагантино
89'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Итало
89'
Замена
L.
️️️️
Адерлан
Желтая карточка
Шейлон
86'
Замена
D. Baggio
️️️️
Жефферсон
86'
Замена
I. MendonÃ§a
️️️️
Э. Лордело
83'
Желтая карточка
D.
81'
72'
Замена
Рамирес
️️️️
V.
Замена
I.
️️️️
M. Ferreira
69'
56'
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
Р. Риллер
Замена
D.
️️️️
Херон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Херон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
7
Шейлон
АП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Брагантино
1
Клейтон
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
31
Vitinho
ЦФ
15
Итало
ЦФ
31
Raul
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Гойас
20
Chico
ЦЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
6
Gustavinho
ЦФ
0
V. Taylon
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
5
Breno
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
10
Indio
ЦФ
Брагантино
26
Веверсон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
1
Júlio Césár
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
3-1-1-5
4
Херон
33
Дуарт
12
Жефферсон
55
Лордело
7
Шейлон
20
27
70
Лопес
80
9
3-1-2-4
1
Клейтон
13
Адерлан
15
Бруно
36
Кандидо
28
Риллер
37
Артур
33
Клаудиньо
4
31
15
Итало
31
4
Херон
18
18
4
Херон
55
Лордело
34
34
55
Лордело
12
Жефферсон
92
92
12
Жефферсон
80
10
10
80
15
Итало
9
Уртадо
9
Уртадо
15
Итало
13
Адерлан
0
0
13
Адерлан
31
7
Рамирес
7
Рамирес
31
28
Риллер
30
Эвангелиста
30
Эвангелиста
28
Риллер
Остались в запасе
Гойас
Брагантино
23
Tadeu
ЦФ
6
Gustavinho
ЦФ
0
V. Taylon
ЦФ
5
Breno
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
20
Chico
ЦЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
Главный тренер
Элио дос Анжос
1
Júlio Césár
ЦФ
26
Веверсон
ЛЗ
6
Edimar
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
19
Chrigor
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
23
Tadeu
ЦФ
6
Gustavinho
ЦФ
0
V. Taylon
ЦФ
5
Breno
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
20
Chico
ЦЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
26
Веверсон
ЛЗ
6
Edimar
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
19
Chrigor
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Гойас - Брагантино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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