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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Ботафого
Гойас - Ботафого: обзор матча 13 февраля 2021
Гойас
13.02.2021, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Ботафого
8'
R. Moura
64'
F.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Ботафого
Замена
D. Baggio
️️️️
R. Moura
90'
+2
Замена
A. Cabral
️️️️
B.
90'
+2
Желтая карточка
B.
87'
Желтая карточка
I.
86'
Замена
I.
️️️️
F.
84'
Замена
D.
️️️️
В. Лопес
84'
83'
Красная карточка
Кану
76'
Замена
Б. Назарио
️️️️
М. Наскименто
65'
Замена
М. Баби
️️️️
Уго
ГОЛ! 2:0!
F.
Пас отдал
Шейлон
64'
Замена
I. MendonÃ§a
️️️️
M. Ferreira
59'
Желтая карточка
M. Ferreira
51'
46'
Замена
Л. Отавио
️️️️
Кайке
39'
Желтая карточка
А. Кайо
34'
Желтая карточка
Кайке
Желтая карточка
Херон
28'
23'
Желтая карточка
D. Sousa
ГОЛ! 1:0!
R. Moura
Пас отдал
В. Лопес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
4
Херон
ЛЗ
12
Жефферсон
ЛЗ
55
Энрике Лордело
ОП
7
Шейлон
АП
70
Винисиус Лопес
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
5
Breno
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
30
Кайке
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
29
Diego Loureiro
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
34
Cesinha
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Гойас
20
Chico
ЦЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
10
Indio
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
6
Gustavinho
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
0
V. Taylon
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
Ботафого
12
Сауло
ВР
42
Эндрю
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
10
Бруно Назарио
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
77
Иван Ангуло
ЛФ
17
Матеус Баби
ЦФ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
97
Enio
ЦФ
35
Wendel Lessa
ЦФ
2-1-1-5
12
Жефферсон
4
Херон
55
Лордело
7
Шейлон
80
9
20
5
27
4-2-5
4
Беневенуто
4
Кану
22
Кевин
16
Уго
30
Кайке
8
Кайо
29
9
Наварро
30
Наскименто
34
43
20
10
10
20
80
34
34
80
70
Лопес
18
18
70
Лопес
9
92
92
9
5
5
5
5
16
Уго
17
Баби
17
Баби
16
Уго
30
Наскименто
10
Назарио
10
Назарио
30
Наскименто
30
Кайке
5
Отавио
5
Отавио
30
Кайке
Остались в запасе
Гойас
Ботафого
23
Tadeu
ЦФ
6
Gustavinho
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
0
V. Taylon
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
20
Chico
ЦЗ
Главный тренер
Элио дос Анжос
12
Сауло
ВР
42
Эндрю
ВР
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
24
Александер Лекарос
ЦФ
97
Enio
ЦФ
35
Wendel Lessa
ЦФ
2
Варлей
ЦЗ
77
Иван Ангуло
ЛФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
23
Tadeu
ЦФ
6
Gustavinho
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
0
V. Taylon
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
20
Chico
ЦЗ
Остались в запасе
12
Сауло
ВР
42
Эндрю
ВР
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
24
Александер Лекарос
ЦФ
97
Enio
ЦФ
35
Wendel Lessa
ЦФ
2
Варлей
ЦЗ
77
Иван Ангуло
ЛФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Гойас - Ботафого
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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