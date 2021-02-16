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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Флуминенсе
Сеара - Флуминенсе: обзор матча 16 февраля 2021
Сеара
16.02.2021, вторник, 00:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 3
Завершен
Флуминенсе
78'
Вина (П)
45'
Д. Кеннеди
59'
Мартинелли
88'
С. Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Флуминенсе
90'
Замена
Андре
️️️️
Мартинелли
88'
ГОЛ! 1:3!
С. Гранада
Пас отдал
Эжидио
86'
Замена
H.
️️️️
N.
Замена
Клаус
️️️️
T. Pagnussat
86'
86'
Замена
F. Pacheco
️️️️
Л. Энрике
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Вина
78'
69'
Замена
М. Араухо
️️️️
L.
Замена
Рик
️️️️
Ф. Собрал
69'
68'
Замена
С. Гранада
️️️️
Д. Кеннеди
Замена
В. Жакаре
️️️️
Л. Чу
63'
59'
ГОЛ! 0:2!
Мартинелли
Пас отдал
Эжидио
Замена
Ф. Визеу
️️️️
S. Mineiro
46'
Замена
W.
️️️️
Шарлес
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кеннеди
Пас отдал
N.
Желтая карточка
Л. Чу
23'
17'
Желтая карточка
L.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
7
Лео Чу
ЛВ
35
Шарлес
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
1
Richard
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
37
Рик
ПВ
1
Fernando Prass
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
50
Юри
ОП
7
Андре
ОП
15
Микель Араухо
АП
99
Мигел
АП
22
Muriel
ЦФ
13
Frazan
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
24
Самуэл Гранада
РФ
2-2-2-5
91
Пачеко
6
Отавио
35
Шарлес
88
Собрал
7
Чу
29
Вина
2
11
19
3
1
4-1-1-5
2
Калегари
4
Кларо
6
Эжидио
33
Нино
8
Мартинелли
11
Энрике
1
9
Кеннеди
11
10
88
88
Собрал
37
Рик
37
Рик
88
Собрал
3
4
Клаус
4
Клаус
3
35
Шарлес
91
91
35
Шарлес
7
Чу
29
Жакаре
29
Жакаре
7
Чу
11
9
Визеу
9
Визеу
11
9
Кеннеди
24
Гранада
24
Гранада
9
Кеннеди
11
15
Араухо
15
Араухо
11
10
25
25
10
8
Мартинелли
7
Андре
7
Андре
8
Мартинелли
11
Энрике
88
88
11
Энрике
Остались в запасе
Сеара
Флуминенсе
1
Fernando Prass
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦП
70
Kelvyn
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
22
Muriel
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
13
Frazan
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
50
Юри
ОП
99
Мигел
АП
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
1
Fernando Prass
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦП
70
Kelvyn
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
Остались в запасе
22
Muriel
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
13
Frazan
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
50
Юри
ОП
99
Мигел
АП
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Сеара - Флуминенсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
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