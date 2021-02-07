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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Гойас
Баия - Гойас: обзор матча 07 февраля 2021
Баия
07.02.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
3 : 3
Завершен
Гойас
26'
Жилберто
45+3'
G. Novaes
79'
Алессон
19'
F.
49'
В. Лопес
90+5'
F.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Гойас
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
F.
Желтая карточка
Грегоре
90'
+2
87'
Желтая карточка
A. Cabral
Замена
Жуниньо
️️️️
Жилберто
82'
ГОЛ! 3:2!
Алессон
Пас отдал
A.
79'
Замена
F.
️️️️
Росси
78'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Н. Параиба
78'
77'
Желтая карточка
V. Taylon
Желтая карточка
Н. Параиба
77'
70'
Желтая карточка
F.
70'
Замена
M. Ferreira
️️️️
I.
69'
Замена
A. Cabral
️️️️
Э. Лордело
Красная карточка
Даниэл
66'
Замена
Алессон
️️️️
G. Novaes
60'
Замена
Даниэл
️️️️
R.
60'
Желтая карточка
Росси
56'
49'
ГОЛ! 2:2!
В. Лопес
47'
Замена
V. Taylon
️️️️
Д. Дуарт
46'
Замена
R. Moura
️️️️
Жефферсон
ГОЛ! 2:1!
G. Novaes
Пас отдал
Жилберто
45'
+3
39'
Желтая карточка
Жефферсон
ГОЛ! 1:1!
Жилберто
26'
19'
ГОЛ! 0:1!
F.
18'
Пенальти не реализован!
F.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
40
Грегоре
ОП
31
Росси
ПВ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
33
Anderson
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
7
Шейлон
АП
20
FernandÃ£o
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
10
Indio
ЦФ
5
Breno
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Баия
18
Жуниньо
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
77
Алессон
ЛВ
94
Даниэл
АП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
Гойас
5
Alejandro Cabral
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
6
Gustavinho
ЦФ
0
V. Taylon
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
2-1-1-5
29
Капишаба
2
Параиба
40
Грегоре
31
Росси
28
9
Жилберто
29
16
14
2-1-1-5
33
Дуарт
12
Жефферсон
55
Лордело
7
Шейлон
27
70
Лопес
5
10
34
29
94
Даниэл
94
Даниэл
29
2
Параиба
18
Педро
18
Педро
2
Параиба
9
Жилберто
18
Жуниньо
18
Жуниньо
9
Жилберто
31
Росси
70
70
31
Росси
39
77
Алессон
77
Алессон
39
33
Дуарт
0
0
33
Дуарт
12
Жефферсон
9
9
12
Жефферсон
10
80
80
10
55
Лордело
5
5
55
Лордело
Остались в запасе
Баия
Гойас
95
Matheus Teixeira
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
6
Gustavinho
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
95
Matheus Teixeira
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
Остались в запасе
94
Matheus Alves
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
6
Gustavinho
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Баия - Гойас
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Фонте-Нова
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Баия
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