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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Фламенго
Форталеза - Фламенго: обзор матча 27 декабря 2020
Форталеза
27.12.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Завершен
Фламенго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Фламенго
88'
Желтая карточка
Витиньо
88'
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Д. Де Арраскаэта
Замена
B.
️️️️
Ромариньо
85'
Замена
D.
️️️️
Рональд
85'
81'
Желтая карточка
Рене
Желтая карточка
C.
78'
Замена
M. VÃ¡zquez
️️️️
G. Dias
77'
72'
Замена
Витиньо
️️️️
Э. Рибейро
72'
Замена
Диего
️️️️
В. Арао
Замена
В. Паулиста
️️️️
Давид
63'
46'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
М. Исла
Желтая карточка
Рональд
44'
42'
Пенальти не реализован!
Педро
Желтая карточка
J.
39'
4'
Желтая карточка
М. Исла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
13
Gabriel Dias
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Рональд
ОП
11
Ромариньо
ЦП
15
Фелипе
ЦП
26
Jackson
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Рене
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
8
Derley
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
4
Roger Carvalho
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Фламенго
23
Сезар
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
10
Диего
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-1-2-1-2
27
13
2
Тинга
6
4
Паулао
8
Рональд
11
Ромариньо
15
Фелипе
7
Давид
10
26
4-1-3-1-1
1
Соуза
22
Исла
30
Кайо
4
Натан
6
Рене
15
Арао
10
Рибейро
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
9
Педро
11
Ромариньо
9
9
11
Ромариньо
13
32
32
13
8
Рональд
8
8
8
Рональд
7
Давид
9
Паулиста
9
Паулиста
7
Давид
22
Исла
2
Лукас
2
Лукас
22
Исла
10
Рибейро
11
Витиньо
11
Витиньо
10
Рибейро
15
Арао
10
Диего
10
Диего
15
Арао
10
Де Арраскаэта
6
Виларди
6
Виларди
10
Де Арраскаэта
Остались в запасе
Форталеза
Фламенго
77
Igor Torres
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
4
Roger Carvalho
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
23
Сезар
ВР
9
Родриго Муньис
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ВР
13
Рамон
ЛЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
77
Igor Torres
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
4
Roger Carvalho
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
Остались в запасе
23
Сезар
ВР
9
Родриго Муньис
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ВР
13
Рамон
ЛЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Форталеза - Фламенго
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
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