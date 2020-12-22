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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Гойас
Коринтианс - Гойас: обзор матча 22 декабря 2020
Коринтианс
22.12.2020, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Гойас
14'
Г. Силва
51'
Жо
3'
F.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Гойас
Замена
Вальтер
️️️️
Кассио
83'
Замена
Луан
️️️️
Х. Касарес
83'
Замена
Л. Натель
️️️️
Р. Отеро
77'
Замена
Хавьер
️️️️
Рамиро
77'
74'
Замена
D.
️️️️
D. Baggio
73'
Замена
Э. Лордело
️️️️
B.
Замена
Г. Перейра
️️️️
Г. Силва
68'
Желтая карточка
Б. Мендес
61'
57'
Замена
В. Лопес
️️️️
M. Ferreira
ГОЛ! 2:1!
Жо
Пас отдал
Х. Касарес
51'
ГОЛ! 1:1!
Г. Силва
Пас отдал
Х. Касарес
14'
3'
ГОЛ! 0:1!
F.
Пас отдал
D. Baggio
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
17
Рамиро
ЦП
6
Габриэль
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Херон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
7
Шейлон
АП
80
Miguel Ferreira
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
5
Breno
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
2
Michel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
39
Хавьер
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
7
Луан
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
Гойас
55
Энрике Лордело
ОП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
10
Indio
ЦФ
99
Жоао Маркос
ЦФ
4-4-1-1
1
Кассио
6
Сантос
23
Фагнер
4
Мендес
4
Жил
26
Касарес
17
Рамиро
6
Габриэль
11
Отеро
19
Силва
21
Жо
3-1-5
12
Жефферсон
33
Дуарт
4
Херон
7
Шейлон
20
23
34
92
5
17
Рамиро
39
Хавьер
39
Хавьер
17
Рамиро
26
Касарес
7
Луан
7
Луан
26
Касарес
11
Отеро
19
Натель
19
Натель
11
Отеро
19
Силва
11
Перейра
11
Перейра
19
Силва
1
Кассио
22
Вальтер
22
Вальтер
1
Кассио
92
18
18
92
80
70
Лопес
70
Лопес
80
5
55
Лордело
55
Лордело
5
Остались в запасе
Коринтианс
Гойас
37
Эвералдо
ЛВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
6
Лукас Питон
ЛЗ
2
Michel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
88
Marcelo Rangel
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
10
Indio
ЦФ
99
Жоао Маркос
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
37
Эвералдо
ЛВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
6
Лукас Питон
ЛЗ
2
Michel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
Остались в запасе
88
Marcelo Rangel
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
10
Indio
ЦФ
99
Жоао Маркос
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Коринтианс - Гойас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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