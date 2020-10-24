Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Гойас
Брагантино - Гойас: обзор матча 24 октября 2020
Брагантино
24.10.2020, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Гойас
45+1'
Итало
83'
Клаудиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Гойас
90'
+4
Желтая карточка
J. Pintado
Пенальти не реализован!
Т. Андерсон
90'
+4
Замена
L. Phelipe
️️️️
Т. Куэльо
86'
Замена
Морато
️️️️
Артур
86'
ГОЛ! 2:0!
Клаудиньо
83'
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
Адерлан
68'
Замена
Т. Андерсон
️️️️
Итало
68'
62'
Замена
D. Baggio
️️️️
Шейлон
61'
Замена
F.
️️️️
R. Moura
ГОЛ! 1:0!
Итало
45'
+1
38'
Желтая карточка
R. Moura
Замена
Т. Куэльо
️️️️
B. Tubarão
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
4
Ligger
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
31
Raul
ЦФ
15
Итало
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Гойас
31
Кажу
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
2
Edílson
ЦЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
7
Шейлон
АП
9
Rafael Moura
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
19
Тонни Андерсон
АП
53
Морато
ПВ
1
Júlio Césár
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Гойас
4
Херон
ЛЗ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
77
Vidal
ЦФ
8
Sebastian Salazar
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
2-1-2-5
1
Клейтон
13
Адерлан
3
Ортис
28
Риллер
33
Клаудиньо
37
Артур
6
20
15
Итало
31
4
3-1-1-5
33
Дуарт
2
31
Кажу
5
7
Шейлон
23
70
Лопес
11
77
27
Куэльо
70
70
Куэльо
37
Артур
53
Морато
53
Морато
37
Артур
15
Итало
19
Андерсон
19
Андерсон
15
Итало
20
28
Куэльо
28
Куэльо
20
13
Адерлан
30
Эвангелиста
30
Эвангелиста
13
Адерлан
15
15
7
Шейлон
92
92
7
Шейлон
9
20
20
9
Остались в запасе
Брагантино
Гойас
1
Júlio Césár
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
4
César Haydar
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
88
Marcelo Rangel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
77
Vidal
ЦФ
4
Херон
ЛЗ
8
Sebastian Salazar
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
4
César Haydar
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Остались в запасе
88
Marcelo Rangel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
77
Vidal
ЦФ
4
Херон
ЛЗ
8
Sebastian Salazar
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Брагантино - Гойас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
Новости команд
Все
Брагантино
Гойас
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Защитник клуба РПЛ перешел в команду бразильской Серии B
2025.01.10 10:57
Агент защитника «Ахмата» подтвердил интерес бразильского клуба к игроку
2025.01.07 13:12
Агент Соуто оценил вероятность перехода 21-летнего бразильца в ЦСКА зимой
2022.12.09 08:56
В «Гойасе» отреагировали на новость об интересе ЦСКА к Соуто
2022.08.18 17:54
ЦСКА может подписать 20-летнего бразильца Соуто
2022.08.18 16:49
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+