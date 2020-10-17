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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Баия
Гойас - Баия: обзор матча 17 октября 2020
Гойас
17.10.2020, суббота, 02:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Баия
90+5'
F.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Баия
90'
+11
Желтая карточка
Жуниньо
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
F.
Желтая карточка
F.
90'
+2
Замена
J. Pintado
️️️️
D. Villalva
90'
+1
Желтая карточка
D. Baggio
89'
Замена
F.
️️️️
R. Moura
85'
83'
Вторая желтая
Росси
80'
Красная карточка
Ã.
Желтая карточка
Кажу
77'
75'
Замена
M. Antonio
️️️️
Даниэл
75'
Замена
F.
️️️️
Росси
74'
Желтая карточка
Росси
Замена
D. Baggio
️️️️
Шейлон
69'
Желтая карточка
Д. Дуарт
61'
58'
Замена
М. Салданья
️️️️
Жилберто
58'
Замена
Ã.
️️️️
Клайсон
39'
Желтая карточка
L. Fonseca
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
31
Кажу
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
2
Edílson
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
7
Шейлон
АП
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
40
Грегоре
ОП
29
Клайсон
ЦП
94
Даниэл
АП
31
Росси
ПВ
9
Жилберто
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
7
Elias
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гойас
4
Херон
ЛЗ
12
Жефферсон
ЛЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
80
Miguel Ferreira
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
8
Sebastian Salazar
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
33
Lucão
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
Баия
4
Вандерсон
ЦЗ
77
Алессон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
7
Рамирес
ЦП
20
Матеус Салданья
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
3-1-1-5
31
Кажу
2
33
Дуарт
11
Бесса
7
Шейлон
70
Лопес
23
11
9
77
3-1-1-2-3
1
Фридрих
2
Параиба
29
Капишаба
18
Жуниньо
40
Грегоре
29
Клайсон
31
Росси
94
Даниэл
7
28
9
Жилберто
9
20
20
9
7
Шейлон
92
92
7
Шейлон
11
15
15
11
9
Жилберто
20
Салданья
20
Салданья
9
Жилберто
31
Росси
70
70
31
Росси
94
Даниэл
30
30
94
Даниэл
29
Клайсон
17
17
29
Клайсон
Остались в запасе
Гойас
Баия
4
Херон
ЛЗ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
8
Sebastian Salazar
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
33
Lucão
ЦФ
12
Жефферсон
ЛЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
5
Alejandro Cabral
ЦП
Главный тренер
Элио дос Анжос
77
Алессон
ЛВ
29
Ramon
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Matheus Bahia
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
4
Херон
ЛЗ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
8
Sebastian Salazar
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
33
Lucão
ЦФ
12
Жефферсон
ЛЗ
94
Matheus Alves
ЦФ
5
Alejandro Cabral
ЦП
Остались в запасе
77
Алессон
ЛВ
29
Ramon
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Matheus Bahia
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Гойас - Баия
4
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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