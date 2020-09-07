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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Гойас
Спорт Ресифи - Гойас: обзор матча 07 сентября 2020
Спорт Ресифи
07.09.2020, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Гойас
60'
L. Barcia
76'
Маркиньос
68'
É. (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Гойас
Замена
M. Silva
️️️️
R.
90'
81'
Замена
V. Andrade
️️️️
R. Moura
81'
Замена
I. Jara
️️️️
B.
Замена
Сандер
️️️️
Маркиньос
79'
ГОЛ! 2:1!
Маркиньос
76'
Замена
H.
️️️️
É.
74'
Замена
L. Mugni
️️️️
R. Henrique
74'
71'
Замена
F. Sanches
️️️️
Д. Дуарт
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
É.
ГОЛ! 1:0!
L. Barcia
60'
57'
Замена
Кажу
️️️️
Жефферсон
Замена
L. Barcia
️️️️
J. Gomez
46'
Желтая карточка
Маркиньос
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
2
Patric
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
19
Élton
ЦФ
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
5
Breno
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
7
Leandro Barcia
ЦФ
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
Гойас
31
Кажу
ЛЗ
4
Херон
ЛЗ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
32
Yago
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
29
Gilberto JÃºnior
ЦФ
7
Mike
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
31
Victor Andrade
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
2-1-1-5
27
Полли
2
Майдана
34
Адриэлсон
46
Джуба
10
Маркиньос
18
19
20
11
5
2-2-5
33
Дуарт
12
Жефферсон
30
Сандро
11
Бесса
4
70
Лопес
9
80
5
11
7
7
11
10
Маркиньос
6
Сандер
6
Сандер
10
Маркиньос
20
77
77
20
5
26
26
5
19
9
9
19
12
Жефферсон
31
Кажу
31
Кажу
12
Жефферсон
33
Дуарт
27
27
33
Дуарт
9
31
31
9
5
18
18
5
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Гойас
1
Маилсон
ВР
4
Чико
ЦП
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
37
Бруниньо
АП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
32
Yago
ЦФ
4
Херон
ЛЗ
29
Gilberto JÃºnior
ЦФ
7
Mike
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
1
Маилсон
ВР
4
Чико
ЦП
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
37
Бруниньо
АП
Остались в запасе
88
Marcelo Rangel
ЦФ
32
Yago
ЦФ
4
Херон
ЛЗ
29
Gilberto JÃºnior
ЦФ
7
Mike
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Спорт Ресифи - Гойас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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18 февраля
4
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