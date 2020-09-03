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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Коринтианс
Гойас - Коринтианс: обзор матча 03 сентября 2020
Гойас
03.09.2020, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 2
Завершен
Коринтианс
28'
F. Sanches (АГ)
90+1'
Д. Авелар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Коринтианс
90'
+6
Желтая карточка
Р. Отеро
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Авелар
Пас отдал
Р. Отеро
89'
Желтая карточка
Фагнер
85'
Замена
️️️️
Луан
79'
Замена
Эдерсон
️️️️
В. Кантильо
70'
Замена
Р. Отеро
️️️️
Г. Силва
70'
Замена
Л. Натель
️️️️
Рамиро
Замена
К. Кеведо
️️️️
M.
59'
46'
Замена
Габриэль
️️️️
Г. Камачо
Замена
I. Jara
️️️️
D. Villalva
46'
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
F. Sanches
25'
Желтая карточка
Рамиро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
30
Сандро
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
7
Mike
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
17
Рамиро
ЦП
7
Луан
АП
19
Густаво Силва
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Гойас
31
Кажу
ЛЗ
4
Херон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
27
Кевин Кеведо
ЛВ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
32
Yago
ЦФ
29
Gilberto JÃºnior
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
11
Ромуло Отеро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
6
Габриэль
ЦП
19
Лео Натель
ЛФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
17
Mauro Boselli
ЦФ
1-2-5
12
Жефферсон
30
Сандро
11
Бесса
4
70
Лопес
11
77
27
4-3-2-1
1
Кассио
4
Жил
22
Авелар
23
Фагнер
6
Питон
29
Камачо
30
Кантильо
17
Рамиро
19
Силва
7
Луан
21
Жо
11
18
18
11
7
27
Кеведо
27
Кеведо
7
17
Рамиро
19
Натель
19
Натель
17
Рамиро
19
Силва
11
Отеро
11
Отеро
19
Силва
30
Кантильо
13
Эдерсон
13
Эдерсон
30
Кантильо
29
Камачо
6
Габриэль
6
Габриэль
29
Камачо
Остались в запасе
Гойас
Коринтианс
88
Marcelo Rangel
ЦФ
32
Yago
ЦФ
31
Кажу
ЛЗ
4
Херон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
29
Gilberto JÃºnior
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
32
Ángelo Araos
ЦФ
17
Сидклей
ЛЗ
37
Эвералдо
ЛВ
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
17
Mauro Boselli
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
88
Marcelo Rangel
ЦФ
32
Yago
ЦФ
31
Кажу
ЛЗ
4
Херон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
29
Gilberto JÃºnior
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
Остались в запасе
32
Ángelo Araos
ЦФ
17
Сидклей
ЛЗ
37
Эвералдо
ЛВ
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
17
Mauro Boselli
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Гойас - Коринтианс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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