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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Гойас
Палмейрас - Гойас: обзор матча 16 августа 2020
Палмейрас
16.08.2020, воскресенье, 03:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Гойас
18'
Г. Гомес
40'
R. Vaz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Гойас
Желтая карточка
Л. Лима
90'
+2
86'
Желтая карточка
Д. Бесса
63'
Желтая карточка
L. Gustavo
Замена
Д. Барбоза
️️️️
М. Винья
59'
Замена
Рони
️️️️
Виллиан
59'
Замена
Л. Лима
️️️️
R.
59'
41'
Желтая карточка
J. Pintado
40'
ГОЛ! 1:1!
R. Vaz
ГОЛ! 1:0!
Г. Гомес
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Патрик де Паула
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Гойас
4
Херон
ЛЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
17
Luiz Gustavo
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
5
Breno
ЦФ
31
Victor Andrade
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Палмейрас
16
Диого Барбоза
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
23
Рафаэль Вейга
АП
77
Иван Ангуло
ЛФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
21
Wesley
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Гойас
94
Matheus Alves
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
32
Yago
ЦФ
25
Felipe Candido
ЦФ
98
Thalles
ЦФ
19
Zeca
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
4-1-2-3
1
Вевертон
6
Винья
13
Луан
15
Гомес
14
Роша
12
де Паула
25
Менино
93
Зе Рафаэль
4
Адриано
18
11
Виллиан
1-1-5
4
Херон
11
Бесса
31
88
15
27
4
11
Виллиан
33
Рони
33
Рони
11
Виллиан
6
Винья
16
Барбоза
16
Барбоза
6
Винья
18
6
Лима
6
Лима
18
Остались в запасе
Палмейрас
Гойас
11
Габриэл Силва
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
АП
21
Wesley
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
20
Emerson Santos
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЛФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
94
Matheus Alves
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
32
Yago
ЦФ
25
Felipe Candido
ЦФ
98
Thalles
ЦФ
19
Zeca
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
11
Габриэл Силва
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
АП
21
Wesley
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
20
Emerson Santos
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЛФ
Остались в запасе
94
Matheus Alves
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
32
Yago
ЦФ
25
Felipe Candido
ЦФ
98
Thalles
ЦФ
19
Zeca
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Палмейрас - Гойас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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