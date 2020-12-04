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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Сан-Паулу
Гойас - Сан-Паулу: обзор матча 04 декабря 2020
Гойас
04.12.2020, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
0 : 3
Завершен
Сан-Паулу
20'
И. Гомес
49'
Бреннер
83'
H.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Сан-Паулу
83'
ГОЛ! 0:3!
H.
Пас отдал
Ч. Че
80'
Замена
Пабло
️️️️
Бреннер
80'
Замена
H.
️️️️
Лусиано
80'
Замена
И. Винисиус
️️️️
J.
Замена
D. Silva
️️️️
D. Villalva
79'
74'
Замена
В. Буэно
️️️️
И. Гомес
74'
Замена
Ч. Че
️️️️
Г. Сара
Желтая карточка
D. Villalva
65'
49'
ГОЛ! 0:2!
Бреннер
Пас отдал
Г. Сара
Замена
J. Pintado
️️️️
R.
46'
Замена
P. Marinho
️️️️
B.
46'
Замена
R. Moura
️️️️
F. Sanches
46'
Замена
Э. Лордело
️️️️
A. Cabral
46'
Желтая карточка
G. Rodrigues
31'
20'
ГОЛ! 0:1!
И. Гомес
Пас отдал
Лусиано
Желтая карточка
I. MendonÃ§a
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
4
Херон
ЛЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
11
Daniel Villalva
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
5
Breno
ЦФ
77
Ratinho
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
10
Лусиано
ЦП
20
Juanfran
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
55
Энрике Лордело
ОП
7
Alyson José da Motta
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
77
Daniel Silva
ЦФ
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
3
Че Че
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
41
Júnior
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
1-1-5
4
Херон
5
25
20
77
5
34
4-1-3-3
10
Алвес
5
Арболеда
34
Алвес
6
Рейналдо
33
Луан
8
Сара
17
Гомес
10
Лусиано
20
Бреннер
18
20
77
15
15
77
5
55
Лордело
55
Лордело
5
5
31
31
5
27
9
9
27
11
77
77
11
20
18
Винисиус
18
Винисиус
20
10
Лусиано
15
15
10
Лусиано
8
Сара
3
Че Че
3
Че Че
8
Сара
17
Гомес
15
Буэно
15
Буэно
17
Гомес
20
Бреннер
92
Пабло
92
Пабло
20
Бреннер
Остались в запасе
Гойас
Сан-Паулу
7
Alyson José da Motta
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
12
Жефферсон
ЛЗ
18
Daniel
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
41
Júnior
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
44
Жонас Торо
ЛВ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
7
Alyson José da Motta
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
12
Жефферсон
ЛЗ
18
Daniel
ЦФ
Остались в запасе
41
Júnior
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
44
Жонас Торо
ЛВ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Гойас - Сан-Паулу
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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