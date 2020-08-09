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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Атлетико Паранаэнсе
Форталеза - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 09 августа 2020
Форталеза
09.08.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
45+3'
Л. Читтадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Атлетико Паранаэнсе
Желтая карточка
Паулао
82'
Желтая карточка
Фелипе
80'
Замена
️️️️
Жуниньо
78'
Замена
Марлон
️️️️
Давид
71'
Замена
J.
️️️️
O.
71'
Красная карточка
J. Quintero
68'
63'
Замена
Келлвен
️️️️
J.
63'
Замена
️️️️
F. Canesin
57'
Замена
️️️️
Ричард
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Л. Читтадини
Желтая карточка
Жуниньо
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Паулао
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
15
Фелипе
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
16
Абнер
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Ричард
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
11
Никао
АП
2
Jonathan
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
13
Gabriel Dias
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
9
Мадсон
ЛВ
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
25
Марлон
ЦП
19
Edson Carius
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
96
Карлос Эдуардо
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
4-3-1-1
27
4
Паулао
26
Мело
2
2
Тинга
15
Фелипе
8
Жуниньо
11
7
Давид
9
Паулиста
2-1-2-2-2
13
Жандрей
27
Зе Ивалдо
16
Абнер
25
Ричард
18
Читтадини
55
11
Никао
28
Витиньо
21
2
11
26
26
11
Ромариньо
8
8
Ромариньо
7
Давид
25
Марлон
25
Марлон
7
Давид
2
12
Келлвен
12
Келлвен
2
3
3
Остались в запасе
Форталеза
Атлетико Паранаэнсе
19
Edson Carius
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
9
Мадсон
ЛВ
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
13
Gabriel Dias
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
5
Лукас Халтер
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
25
Léo Gomes
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ВР
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
19
Edson Carius
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
9
Мадсон
ЛВ
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
13
Gabriel Dias
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
Остались в запасе
5
Лукас Халтер
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
25
Léo Gomes
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ВР
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Форталеза - Атлетико Паранаэнсе
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
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