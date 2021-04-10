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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Шарлеруа
Гент - Шарлеруа: обзор матча 10 апреля 2021
Гент
10.04.2021, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
4 : 0
Завершен
Шарлеруа
4'
Р. Безус
8'
Р. Безус (П)
64'
Т. Тиссудали
86'
A. De Bruyn
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Шарлеруа
Желтая карточка
Н. Дорш
88'
87'
Замена
C. Diandy
️️️️
G. Gillet
ГОЛ! 4:0!
A. De Bruyn
86'
Замена
A. De Bruyn
️️️️
В. Оджиджа-Офое
83'
Желтая карточка
Р. Яремчук
79'
Замена
Н. Дорш
️️️️
Р. Безус
79'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Р. Яремчук
79'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Т. Тиссудали
79'
76'
Замена
А. Бенчаиб
️️️️
Ж. Кайембе
75'
Замена
S. Berahino
️️️️
Ш. Николсон
ГОЛ! 3:0!
Т. Тиссудали
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
64'
Желтая карточка
Б. Годо
62'
59'
Замена
М. Бруно
️️️️
М. Фалл
46'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
Ж. Ван Клемпут
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Ван Клемпут
Замена
М. Мохаммади
️️️️
Нуриу
45'
+1
37'
Желтая карточка
С. Кипр
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Безус
8'
ГОЛ! 1:0!
Р. Безус
Пас отдал
Р. Яремчук
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Шарлеруа
40
Реми Дескамп
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Гент
33
Дави Руф
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
14
Осман Букари
ПВ
14
Йонас Маледе
ЦФ
14
Alexandre De Bruyn
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
7
Амин Бенчаиб
АП
4
Иван Горанов
ЦФ
13
Christophe Diandy
ЦФ
29
Reda Akbib
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
3-3-2-1-1
26
Болат
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
31
Годо
25
Нуриу
42
Овусу
15
Арсланажич
8
Оджиджа-Офое
90
Безус
9
Тиссудали
9
Яремчук
3-2-1-1-3
40
Дескамп
24
Дессоле
22
Враньеш
4
Кипр
2
Ван Клемпут
18
Кайембе
23
Илаймахаритра
8
Голизаде
11
Николсон
7
Фалл
30
9
Яремчук
14
Маледе
14
Маледе
9
Яремчук
90
Безус
6
Дорш
6
Дорш
90
Безус
8
Оджиджа-Офое
14
14
8
Оджиджа-Офое
25
Нуриу
5
Мохаммади
5
Мохаммади
25
Нуриу
9
Тиссудали
29
Депуатр
29
Депуатр
9
Тиссудали
18
Кайембе
7
Бенчаиб
7
Бенчаиб
18
Кайембе
30
13
13
30
2
Ван Клемпут
91
Теодорчик
91
Теодорчик
2
Ван Клемпут
11
Николсон
9
9
11
Николсон
7
Фалл
17
Бруно
17
Бруно
7
Фалл
Остались в запасе
Гент
Шарлеруа
14
Осман Букари
ПВ
33
Дави Руф
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
Главный тренер
Вим Де Деккер
4
Иван Горанов
ЦФ
29
Reda Akbib
ЦФ
30
Николас Пеннето
ВР
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Остались в запасе
14
Осман Букари
ПВ
33
Дави Руф
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
Остались в запасе
4
Иван Горанов
ЦФ
29
Reda Akbib
ЦФ
30
Николас Пеннето
ВР
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Главный тренер
Ханс Корнелис
Статистика матча Гент - Шарлеруа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
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1 : 0
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0 : 0
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Гент
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Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
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Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
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Шарлеруа
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Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
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Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
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