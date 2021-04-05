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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Генк
Оуд-Хеверли - Генк: обзор матча 05 апреля 2021
Оуд-Хеверли
05.04.2021, понедельник, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
2 : 3
Завершен
Генк
74'
К. Мерсье
90+2'
Т. Анри
7'
К. Торстведт
81'
Т. Бонгонда
83'
П. Онуачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оуд-Хеверли - Генк
ГОЛ! 2:3!
Т. Анри
90'
+2
89'
Замена
С. Дессер
️️️️
П. Онуачу
83'
ГОЛ! 1:3!
П. Онуачу
81'
ГОЛ! 1:2!
Т. Бонгонда
Пас отдал
К. Торстведт
ГОЛ! 1:1!
К. Мерсье
74'
Замена
М. Аль-Тамари
️️️️
К. Малинов
63'
Желтая карточка
P. Ngawa
25'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Торстведт
Пас отдал
Т. Бонгонда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
5
P. Ngawa
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
22
Рафаэль Ромо
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
10
Тео Бонгонда
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Оуд-Хеверли
15
Дилан Уедраого
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
1
Kawin Thamsatchanan
ЦФ
26
D. Tshimanga
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
32
Daan Vekemans
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
3-2-1-5
21
Емелка
24
Де Норре
77
Вльетинк
30
Мерсье
33
Малинов
14
Соуа
6
8
Схрайверс
22
Ромо
9
Анри
5
4-3-2-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
3
МакКензи
3
Артеага
8
Хейнен
10
Бонгонда
17
Грошовски
10
Ито
42
Торстведт
30
Онуачу
33
Малинов
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
33
Малинов
30
Онуачу
9
Дессер
9
Дессер
30
Онуачу
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Генк
1
Kawin Thamsatchanan
ЦФ
26
D. Tshimanga
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦЗ
34
Isaac Asante
ЦФ
32
Daan Vekemans
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
Главный тренер
Герман Вермеулен
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Люка Ойен
АП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
21
Йере Уронен
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Kawin Thamsatchanan
ЦФ
26
D. Tshimanga
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦЗ
34
Isaac Asante
ЦФ
32
Daan Vekemans
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Люка Ойен
АП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
21
Йере Уронен
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Оуд-Хеверли - Генк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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