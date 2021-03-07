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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Зюлте-Варегем
Брюгге - Зюлте-Варегем: обзор матча 07 марта 2021
Брюгге
07.03.2021, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
21'
Ю. Баджи
37'
Э. Соболь
63'
Н. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Зюлте-Варегем
Замена
Н. Дирар
️️️️
Н. Ланг
78'
76'
Желтая карточка
O. Govea
72'
Замена
P. Armenakas
️️️️
Ж. Домпе
Замена
Д. Окереке
️️️️
Т. Чон
66'
Замена
М. Ритс
️️️️
Э. Баланта
66'
ГОЛ! 3:0!
Н. Ланг
Пас отдал
Т. Чон
63'
58'
Замена
А. Колассен
️️️️
Д. Марк
46'
Замена
N. Kenourgios
️️️️
Д. Опаре
ГОЛ! 2:0!
Э. Соболь
37'
Замена
Д. Перес
️️️️
Ю. Баджи
31'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Баджи
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
45
Olivier Deschacht
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
6
Omar Govea
ЦП
21
Ibrahima Seck
ЦП
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
24
Даниэль Перес
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
19
Шейк Тиам
ЦЗ
29
Mathieu De Smet
ЦП
3
Nikolaos Kenourgios
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
23
Panagiotis Armenakas
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
3-1-4-1-1
22
Миньоле
31
Коссуну
44
Мехеле
23
Соболь
3
Баланта
22
Мата
20
Ванакен
70
Ланг
25
Вормер
19
Чон
20
Баджи
3-2-2-3
69
Бостин
25
Хамфрис
28
Плетинкс
45
40
Опаре
25
Марк
6
21
9
Бруно
25
Хоры
91
Домпе
20
Баджи
24
Перес
24
Перес
20
Баджи
70
Ланг
8
Дирар
8
Дирар
70
Ланг
3
Баланта
23
Ритс
23
Ритс
3
Баланта
19
Чон
29
Окереке
29
Окереке
19
Чон
40
Опаре
3
3
40
Опаре
25
Марк
25
Колассен
25
Колассен
25
Марк
91
Домпе
23
23
91
Домпе
Остались в запасе
Брюгге
Зюлте-Варегем
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
1
Сэмми Боссут
ВР
29
Mathieu De Smet
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
Остались в запасе
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
1
Сэмми Боссут
ВР
29
Mathieu De Smet
ЦП
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Брюгге - Зюлте-Варегем
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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