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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Андерлехт
Стандард - Андерлехт: обзор матча 28 февраля 2021
Стандард
28.02.2021, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Андерлехт
83'
С. Амалла
23'
Ф. Амузу
71'
K. Lawrence
90+5'
М. Дауда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Андерлехт
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
М. Дауда
ГОЛ! 1:2!
С. Амалла
Пас отдал
Клаусс
83'
77'
Замена
К. Сарделла
️️️️
Х. Делкруа
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Г. Цимирот
75'
71'
ГОЛ! 0:2!
K. Lawrence
Желтая карточка
М. Бокади
70'
Замена
Э. Шамир
️️️️
С. Бастьен
69'
Замена
М. Сиссако
️️️️
Н. Гавори
69'
66'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
П. Мукаиру
Желтая карточка
Н. Гавори
63'
62'
Желтая карточка
П. Мукаиру
61'
Замена
М. Дауда
️️️️
A. Diaby
Замена
А. Тапсоба
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
61'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
М. Баликвиша
61'
Желтая карточка
С. Амалла
42'
23'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Амузу
2'
Желтая карточка
K. Lawrence
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
59
Гойко Цимирот
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Андерлехт
1
Тимон Велленройтер
ВР
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
6
Альберт Локонга
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
1
Уорнер Хан
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
16
Адриан Требель
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
3-5-1-1
16
Бодар
20
Бокади
34
Гавори
41
Сике
21
Амалла
16
Карсела-Гонсалес
22
Бастьен
34
Лайфис
59
Цимирот
7
Баликвиша
99
Клаусс
4-2-4
1
Велленройтер
3
Миазга
62
Мурильо
3
Делкруа
92
21
24
Каллен
6
Локонга
9
Амузу
14
Нмеча
18
Мукаиру
34
Гавори
5
Сиссако
5
Сиссако
34
Гавори
16
Карсела-Гонсалес
15
Тапсоба
15
Тапсоба
16
Карсела-Гонсалес
22
Бастьен
15
Шамир
15
Шамир
22
Бастьен
59
Цимирот
11
Мюлека
11
Мюлека
59
Цимирот
7
Баликвиша
17
Лестьенн
17
Лестьенн
7
Баликвиша
18
Мукаиру
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
18
Мукаиру
3
Делкруа
54
Сарделла
54
Сарделла
3
Делкруа
21
15
Дауда
15
Дауда
21
Остались в запасе
Стандард
Андерлехт
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Барт Вербрюгген
ВР
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
2
Лукас Лиссенс
ВР
29
Марио Стройкенс
ЦФ
16
Адриан Требель
ЦП
1
Уорнер Хан
ВР
Остались в запасе
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
2
Лукас Лиссенс
ВР
29
Марио Стройкенс
ЦФ
16
Адриан Требель
ЦП
1
Уорнер Хан
ВР
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Стандард - Андерлехт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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