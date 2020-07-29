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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Мариуполь
Колос - Мариуполь: обзор матча 29 июля 2020
Колос
29.07.2020, среда, 19:30
Украина. Плей-офф за место в ЛЕ
1 : 0
Завершен
Мариуполь
95'
Д. Антюх
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Колос - Мариуполь
Желтая карточка
Д. Костышин
114'
Желтая карточка
Е. Смирный
113'
101'
Желтая карточка
М. Чех
Замена
Д. Костышин
️️️️
Е. Задоя
100'
99'
Замена
А. Кащук
️️️️
В. Федорчук
ГОЛ! 1:0!
Д. Антюх
Пас отдал
В. Лысенко
95'
Замена
️️️️
O. Bondarenko
75'
Желтая карточка
O. Bondarenko
74'
Замена
️️️️
П. Ореховский
74'
72'
Замена
Д. Топалов
️️️️
В. Чурко
68'
Желтая карточка
С. Чоботенко
Замена
К. Петров
️️️️
V. Gavrish
57'
46'
Желтая карточка
I. Tyshchenko
Желтая карточка
Е. Задоя
11'
7'
Желтая карточка
Д. Мишнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
29
Владислав Емец
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
86
Ruslan Fomin
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Колос
5
Александр Черноморец
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
7
Олег Кожушко
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
0
O. Bondarenko
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
94
Арни Вильхамссон
ЦФ
Мариуполь
33
Artem Pospelov
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
6
Максим Чех
ОП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
97
Artem Dudik
ЦП
7
Алексей Кащук
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
2-5-1-2
23
Волынец
6
9
Зозуля
13
29
Емец
91
Задоя
8
Смирный
17
Морозко
10
Ореховский
9
Антюх
7
Лысенко
3-2-3-2
1
13
Яворский
44
Чоботенко
19
28
Полегенько
9
Корниенко
15
Мишнев
5
Федорчук
77
Игнатенко
11
Чурко
86
13
90
Петров
90
Петров
13
0
0
91
Задоя
8
Костышин
8
Костышин
91
Задоя
11
Чурко
12
Топалов
12
Топалов
11
Чурко
5
Федорчук
7
Кащук
7
Кащук
5
Федорчук
Остались в запасе
Колос
Мариуполь
5
Александр Черноморец
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
7
Олег Кожушко
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
94
Арни Вильхамссон
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
22
Илья Путря
ПЗ
6
Максим Чех
ОП
33
Artem Pospelov
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
97
Artem Dudik
ЦП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
5
Александр Черноморец
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
7
Олег Кожушко
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
94
Арни Вильхамссон
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Путря
ПЗ
6
Максим Чех
ОП
33
Artem Pospelov
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
97
Artem Dudik
ЦП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Колос - Мариуполь
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
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