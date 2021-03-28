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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Текстильщик
Спартак-2 - Текстильщик: обзор матча 28 марта 2021
Спартак-2
28.03.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 1
Завершен
Текстильщик
60'
С. Оганесян
66'
А. Губочкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Текстильщик
Желтая карточка
И. Гапонов
90'
+3
Замена
К. Шильцов
️️️️
Д. Маркитесов
89'
Желтая карточка
Р. Литвинов
86'
80'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
М. Бачинский
76'
Желтая карточка
И. Мосейчук
73'
Желтая карточка
М. Батов
69'
Замена
Е. Маричев
️️️️
А. Хрипков
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Губочкин
64'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
Х. Машуков
ГОЛ! 1:0!
С. Оганесян
60'
59'
Желтая карточка
А. Хрипков
53'
Желтая карточка
А. Горюшкин
Желтая карточка
А. Ташаев
52'
44'
Желтая карточка
В. Романенко
12'
Желтая карточка
М. Бачинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
57
Александр Селихов
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
22
Никита Бакалюк
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Голятов
ЦФ
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
76
Александр Агеев
АП
37
Евгений Маричев
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
3-3-1-3
57
Селихов
68
Литвинов
3
Петрунин
95
Гапонов
36
Воропаев
6
Сунгатулин
97
Денисов
8
Маркитесов
32
Роша
9
Оганесян
88
Ташаев
3-2-3-1-1
1
Смирнов
95
Губочкин
88
Обивалин
90
Хрипков
17
Фомин
23
Макушкин
7
Горюшкин
17
Батов
0
Машуков
77
Романенко
77
Бачинский
8
Маркитесов
7
Шильцов
7
Шильцов
8
Маркитесов
0
Машуков
9
Мосейчук
9
Мосейчук
0
Машуков
90
Хрипков
37
Маричев
37
Маричев
90
Хрипков
77
Бачинский
99
Каменщиков
99
Каменщиков
77
Бачинский
Остались в запасе
Спартак-2
Текстильщик
17
Илья Голятов
ЦФ
22
Никита Бакалюк
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
21
Степан Мельников
ЛВ
61
Илья Голосов
ЛЗ
1
Антон Шитов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
76
Александр Агеев
АП
5
Юрий Морозов
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
17
Илья Голятов
ЦФ
22
Никита Бакалюк
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
21
Степан Мельников
ЛВ
61
Илья Голосов
ЛЗ
1
Антон Шитов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
Остались в запасе
76
Александр Агеев
АП
5
Юрий Морозов
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Спартак-2 - Текстильщик
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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