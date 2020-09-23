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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Оренбург
Краснодар-2 - Оренбург: обзор матча 23 сентября 2020
Краснодар-2
23.09.2020, среда, 15:30
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
87'
И. Воротников
74'
Ж. Скофлек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Оренбург
Желтая карточка
И. Мартынов
90'
+4
Желтая карточка
А. Мацукатов
90'
+4
Желтая карточка
Д. Пелих
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
И. Воротников
87'
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Ивашин
82'
76'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Скворцов
74'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Скофлек
70'
Замена
Ж. Скофлек
️️️️
А. Чуканов
Замена
Д. Пелих
️️️️
Н. Бочко
70'
Замена
И. Мартынов
️️️️
В. Стежко
64'
Замена
И. Воротников
️️️️
М. Сулейманов
60'
59'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
А. Кулишев
59'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Н. Прудников
Замена
Л. Сабуа
️️️️
М. Кутовой
57'
27'
Желтая карточка
А. Малых
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
16
Денис Адамов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Артем Куликов
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Левон Байрамян
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦП
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
9
Давид Бидловский
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Адамов
24
Ивашин
5
Стежко
4
Литвинов
23
Бочко
23
Якимов
15
Мацукатов
8
Сперцян
70
Григорян
90
Кутовой
93
Сулейманов
4-1-1-2-2
1
Климович
12
Малых
3
Сиваков
46
Мамин
15
Эктов
8
Аюпов
55
Капленко
32
Кулишев
7
Чуканов
92
Скворцов
11
Прудников
93
Сулейманов
20
Воротников
20
Воротников
93
Сулейманов
24
Ивашин
11
Апеков
11
Апеков
24
Ивашин
5
Стежко
3
Мартынов
3
Мартынов
5
Стежко
23
Бочко
2
Пелих
2
Пелих
23
Бочко
90
Кутовой
81
Сабуа
81
Сабуа
90
Кутовой
7
Чуканов
27
Скофлек
27
Скофлек
7
Чуканов
11
Прудников
31
Ткачук
31
Ткачук
11
Прудников
92
Скворцов
32
Козлов
32
Козлов
92
Скворцов
32
Кулишев
7
Фамейе
7
Фамейе
32
Кулишев
Остались в запасе
Краснодар-2
Оренбург
23
Левон Байрамян
ЦП
1
Станислав Агкацев
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
9
Давид Бидловский
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
1
Евгений Гошев
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
16
Рикарду Алвеш
АП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
23
Левон Байрамян
ЦП
1
Станислав Агкацев
ВР
Остались в запасе
9
Давид Бидловский
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
1
Евгений Гошев
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
16
Рикарду Алвеш
АП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Краснодар-2 - Оренбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Максим Матюнин
(Москва)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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