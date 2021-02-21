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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Данди Юнайтед
Рейнджерс - Данди Юнайтед: обзор матча 21 февраля 2021
Рейнджерс
21.02.2021, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
4 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
35'
Я. Хаджи
38'
Р. Кент
49'
Д. Арибо
64'
А. Морелос
87'
M. McNulty
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Данди Юнайтед
87'
ГОЛ! 4:1!
M. McNulty
68'
Замена
M. McNulty
️️️️
L. Appere
Замена
Д. Дефо
️️️️
А. Морелос
67'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Ф. Хеландер
67'
66'
Желтая карточка
Ж. Фукс
ГОЛ! 4:0!
А. Морелос
64'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Я. Хаджи
63'
Замена
С. Райт
️️️️
С. Дэвис
63'
51'
Желтая карточка
J. Robson
ГОЛ! 3:0!
Д. Арибо
Пас отдал
А. Морелос
49'
ГОЛ! 2:0!
Р. Кент
Пас отдал
Л. Балогун
38'
ГОЛ! 1:0!
Я. Хаджи
Пас отдал
Д. Арибо
35'
Замена
Г. Камара
️️️️
Р. Джек
27'
7'
Желтая карточка
К. Батчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
66
Калум Батчер
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Данди Юнайтед
6
Марк Коннолли
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
8
Luke Bolton
ЦП
19
Deniz Mehmet
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
4-3-2-1
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
22
Хеландер
27
Балогун
8
Джек
10
Дэвис
18
Арибо
77
Кент
10
Хаджи
9
Морелос
1-2-1-5
31
Зигрист
25
Эдвардс
7
Фукс
66
Батчер
6
Харкс
10
Кларк
33
6
3
9
10
Дэвис
11
Райт
11
Райт
10
Дэвис
22
Хеландер
6
Симпсон
6
Симпсон
22
Хеландер
8
Джек
18
Камара
18
Камара
8
Джек
10
Хаджи
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Хаджи
9
Морелос
9
Дефо
9
Дефо
9
Морелос
9
36
36
9
Остались в запасе
Рейнджерс
Данди Юнайтед
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
10
Седрик Иттен
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
19
Deniz Mehmet
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
6
Марк Коннолли
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
10
Седрик Иттен
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
19
Deniz Mehmet
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
6
Марк Коннолли
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
8
Luke Bolton
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Рейнджерс - Данди Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
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