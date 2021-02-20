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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Сент-Джонстон
Мазервелл - Сент-Джонстон: обзор матча 20 февраля 2021
Мазервелл
20.02.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 3
Завершен
Сент-Джонстон
19'
G. Melamed
45'
Д. Керр
49'
G. Melamed (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Сент-Джонстон
90'
Замена
C. Gilmour
️️️️
А. Маккэнн
77'
Замена
G. Middleton
️️️️
G. Melamed
77'
Замена
С. Мэй
️️️️
К. Кейн
62'
Замена
C. Bryson
️️️️
Д. Уотерспун
Замена
Д. Робертс
️️️️
B. Maguire
61'
Замена
N. McGinley
️️️️
J. Carroll
61'
Замена
J. Hastie
️️️️
C. Long
61'
49'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
G. Melamed
45'
ГОЛ! 0:2!
Д. Керр
Желтая карточка
C. Long
37'
19'
ГОЛ! 0:1!
G. Melamed
Пас отдал
Ш. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
14
Robbie Crawford
ЦП
35
Tyler Magloire
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
6
Джейсон Керр
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
0
L. Craig
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
18
Guy Melamed
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Мазервелл
11
Джордан Робертс
ЛВ
24
David Devine
ЦФ
9
Ross Maclver
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
3-2-5
31
Келли
5
Лами
22
22
Джонстон
31
Полворт
14
33
32
Уотт
44
9
35
4-4-2
28
Кларк
26
Руни
5
МакКарт
24
4
Гордон
10
Уотерспун
0
8
Маккэнн
6
Керр
20
Кейн
18
22
11
Робертс
11
Робертс
22
9
16
16
9
33
19
19
33
8
Маккэнн
99
99
8
Маккэнн
10
Уотерспун
7
7
10
Уотерспун
18
45
45
18
20
Кейн
17
Мэй
17
Мэй
20
Кейн
Остались в запасе
Мазервелл
Сент-Джонстон
24
David Devine
ЦФ
9
Ross Maclver
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
7
Craig Conway
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
24
David Devine
ЦФ
9
Ross Maclver
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
Остались в запасе
7
Craig Conway
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Мазервелл - Сент-Джонстон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
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