Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Ливингстон
Мазервелл - Ливингстон: обзор матча 06 марта 2021
Мазервелл
06.03.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Ливингстон
31'
D. Cole (П)
59'
D. Cole
69'
C. Long
60'
Д. Фицуотер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Ливингстон
Замена
N. McGinley
️️️️
Д. Робертс
90'
+2
Замена
Д. Галлахер
️️️️
C. Long
86'
Желтая карточка
C. Long
78'
78'
Желтая карточка
Н. Девлин
72'
Замена
С. Тиффони
️️️️
M. Bartley
70'
Желтая карточка
C. Sibbald
ГОЛ! 3:1!
C. Long
Пас отдал
D. Cole
69'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
63'
60'
ГОЛ! 2:1!
Д. Фицуотер
Пас отдал
J. Guthrie
ГОЛ! 2:0!
D. Cole
Пас отдал
B. Maguire
59'
58'
Желтая карточка
J. Guthrie
56'
Замена
С. Питтман
️️️️
A. Taylor-Sinclair
56'
Замена
А. Форрест
️️️️
S. Lawson
47'
Желтая карточка
M. Bartley
ГОЛ с пенальти! 1:0!
D. Cole
31'
Замена
C. Long
️️️️
Т. Уотт
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
14
Robbie Crawford
ЦП
35
Tyler Magloire
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Ливингстон
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
6
Marvin Bartley
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
99
Matej Poplatnik
ЦФ
12
Julien Serrano
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Мазервелл
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
11
Стивен Лоулесс
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
31
Peter Morrison
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
14
Алан Форрест
ЛВ
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
9
Jaze Kabia
ЦФ
3-2-1-4
31
Келли
5
Лами
22
2
О'Доннелл
16
Кэмпбелл
14
11
Робертс
35
32
Уотт
44
33
3-3-3-2
10
33
5
5
Фицуотер
2
МакКрори
29
6
14
2
Девлин
12
99
11
Робертс
19
19
11
Робертс
31
Галлахер
31
Галлахер
32
Уотт
9
9
32
Уотт
6
17
Тиффони
17
Тиффони
6
33
14
Форрест
14
Форрест
33
29
8
Питтман
8
Питтман
29
Остались в запасе
Мазервелл
Ливингстон
31
Peter Morrison
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
11
Стивен Лоулесс
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
9
Jaze Kabia
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
1
Макс Стриек
ВР
0
E. Ambrose
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
31
Peter Morrison
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
11
Стивен Лоулесс
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
Остались в запасе
9
Jaze Kabia
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
1
Макс Стриек
ВР
0
E. Ambrose
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Мазервелл - Ливингстон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Фир Парк
Новости команд
Все
Мазервелл
Ливингстон
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+