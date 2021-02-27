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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Абердин
Селтик - Абердин: обзор матча 27 февраля 2021
Селтик
27.02.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Абердин
8'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Абердин
90'
+1
Замена
D. McGeouch
️️️️
Н. МакГинн
Замена
И. Соро
️️️️
Д. Тернбулл
78'
76'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
К. Макленнан
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
П. Климала
65'
60'
Замена
C. Hendry
️️️️
D. Campbell
41'
Желтая карточка
К. Макленнан
ГОЛ! 1:0!
О. Эдуард
Пас отдал
Р. Кристи
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
38
Нилл МакГинн
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Селтик
23
Конор Азар
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
19
Исмаила Соро
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Абердин
2
Shaleum Logan
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
21
Dylan McGeouch
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
4-3-1-2
19
Бэйн
93
Лаксальт
3
Кенни
20
Айер
23
Уэлш
14
Тернбулл
8
Браун
42
МакГрегор
10
Кристи
29
Эдуард
9
Климала
2-1-3-4
1
Льюис
4
Консидайн
3
Тэйлор
2
МакКрори
38
МакГинн
17
Хайес
19
Фергюсон
11
Макленнан
22
Камбери
16
3
9
Климала
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
9
Климала
14
Тернбулл
19
Соро
19
Соро
14
Тернбулл
38
МакГинн
21
21
38
МакГинн
11
Макленнан
10
Кеннеди
10
Кеннеди
11
Макленнан
16
14
14
16
Остались в запасе
Селтик
Абердин
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
20
Эван Хендерсон
АП
23
Конор Азар
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
33
Gary Woods
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
23
Райан Данкан
ЛВ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
20
Эван Хендерсон
АП
23
Конор Азар
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
23
Райан Данкан
ЛВ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Селтик - Абердин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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