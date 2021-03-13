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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Хиберниан
Росс Каунти - Хиберниан: обзор матча 13 марта 2021
Росс Каунти
13.03.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Хиберниан
50'
B. McKay
52'
М. Бойл (П)
60'
К. Нисбет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Хиберниан
88'
Замена
Д. МакГрегор
️️️️
К. Доидж
Замена
О. Шоу
️️️️
А. Яковитти
83'
81'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
75'
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
Д. Доиг
Замена
R. Draper
️️️️
C. Lakin
69'
Желтая карточка
Д. Уайт
68'
Замена
Г. Пэтон
️️️️
Д. Тиллсон
68'
Замена
M. Gardyne
️️️️
C. Donaldson
68'
Замена
J. Hylton
️️️️
Б. Спиттал
63'
60'
ГОЛ! 1:2!
К. Нисбет
54'
Желтая карточка
М. Бойл
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Бойл
52'
Замена
К. Нисбет
️️️️
К. Кадден
ГОЛ! 1:0!
B. McKay
50'
9'
Желтая карточка
А. Гогич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
21
Jason Naismith
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Росс Каунти
25
Джо Хилтон
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
6
Ross Draper
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
23
Scott Allan
ЦП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
4-2-4
1
Лэйдлоу
5
Ельде
21
15
Уотсон
4
Яковитти
22
Тиллсон
16
Спиттал
6
9
8
10
Уайт
4-1-3-1-1
1
Марсиано
4
Хэнлон
15
Портеус
16
МакГинн
3
Доиг
13
Гогич
11
Ньюэлл
36
Ирвин
28
Кадден
10
Бойл
27
Доидж
8
6
6
8
22
Тиллсон
12
Пэтон
12
Пэтон
22
Тиллсон
16
Спиттал
14
14
16
Спиттал
4
Яковитти
18
Шоу
18
Шоу
4
Яковитти
6
7
7
6
28
Кадден
15
Нисбет
15
Нисбет
28
Кадден
27
Доидж
24
МакГрегор
24
МакГрегор
27
Доидж
3
Доиг
16
Стивенсон
16
Стивенсон
3
Доиг
Остались в запасе
Росс Каунти
Хиберниан
25
Джо Хилтон
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
Главный тренер
Джим МакИнтайр
2
David Gray
ЦФ
1
Мэтт Мейси
ВР
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
23
Scott Allan
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
Остались в запасе
2
David Gray
ЦФ
1
Мэтт Мейси
ВР
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
23
Scott Allan
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Росс Каунти - Хиберниан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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