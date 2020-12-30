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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Килмарнок
Мазервелл - Килмарнок: обзор матча 30 декабря 2020
Мазервелл
30.12.2020, среда, 21:15
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Килмарнок
41'
Г. Килти
53'
D. Whitehall (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Килмарнок
89'
Замена
C. Burke
️️️️
Р. МакКензи
76'
Замена
Н. Кабамба
️️️️
D. Whitehall
76'
Замена
Y. Mulumbu
️️️️
А. Тшибола
Замена
Д. Уайт
️️️️
D. Cole
71'
Замена
A. Chapman
️️️️
Т. Карсон
66'
Замена
J. Carroll
️️️️
L. David Grimshaw
64'
Замена
К. Лэнг
️️️️
R. Crawford
64'
Желтая карточка
А. Кэмпбелл
63'
60'
Замена
B. Haunstrup
️️️️
C. Waters
Желтая карточка
R. Crawford
56'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
D. Whitehall
Красная карточка
М. О'Хара
52'
41'
ГОЛ! 0:1!
Г. Килти
Пас отдал
М. Пайннок
32'
Желтая карточка
А. Тшибола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Тревор Карсон
ВР
5
Марк О'Хара
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
14
Robbie Crawford
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
36
Аарон Тшибола
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Мазервелл
22
Barry Maguire
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
10
Каллум Лэнг
ПВ
0
A. Chapman
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Килмарнок
29
Chris Burke
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
3-2-3-2
31
Карсон
4
31
Галлахер
5
Лами
5
О'Хара
2
О'Доннелл
16
Кэмпбелл
14
31
Полворт
44
32
Уотт
4-2-1-4
3
17
Финдлей
21
12
36
Тшибола
4
Пауэр
11
Пайннок
7
МакКензи
11
Килти
12
1
31
Карсон
0
0
31
Карсон
44
10
Уайт
10
Уайт
44
14
10
Лэнг
10
Лэнг
14
4
33
33
4
3
20
20
3
36
Тшибола
21
21
36
Тшибола
7
МакКензи
29
29
7
МакКензи
12
14
Кабамба
14
Кабамба
12
Остались в запасе
Мазервелл
Килмарнок
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
22
Barry Maguire
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
22
Barry Maguire
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
33
Ally Taylor
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Мазервелл - Килмарнок
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
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