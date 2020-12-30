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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Росс Каунти
Хиберниан - Росс Каунти: обзор матча 30 декабря 2020
Хиберниан
30.12.2020, среда, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Росс Каунти
25'
Г. Пэтон
76'
О. Шоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Росс Каунти
Желтая карточка
S. McGinn
86'
84'
Замена
К. Рэндалл
️️️️
I. Vigurs
76'
ГОЛ! 0:2!
О. Шоу
Пас отдал
J. Hylton
Замена
S. McGinn
️️️️
М. Хальберг
67'
Замена
J. Gullan
️️️️
Д. Райт
60'
Замена
Л. Стивенсон
️️️️
Д. Доиг
60'
59'
Желтая карточка
I. Vigurs
25'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пэтон
Пас отдал
О. Шоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
3
Джош Доиг
ЛЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
33
Dillon Barnes
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
3
Carl Tremarco
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Хиберниан
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
4
Stephen McGinn
ЦП
10
J. Gullan
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
30
Craig Samson
ЦФ
Росс Каунти
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
21
Ross Doohan
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
3-2-1-1-4
15
Портеус
4
Хэнлон
5
Хальберг
3
Доиг
16
МакГинн
11
Ньюэлл
10
Бойл
15
Нисбет
27
Доидж
7
Райт
33
2-4-4
1
Лэйдлоу
4
Яковитти
15
Уотсон
22
Тиллсон
11
12
Пэтон
10
Келли
18
Шоу
14
3
6
7
Райт
10
10
7
Райт
3
Доиг
16
Стивенсон
16
Стивенсон
3
Доиг
5
Хальберг
4
4
5
Хальберг
11
8
Рэндалл
8
Рэндалл
11
Остались в запасе
Хиберниан
Росс Каунти
16
Steven Elder
ЦФ
13
Алекс Гогич
ОП
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
30
Craig Samson
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
21
Ross Doohan
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
16
Steven Elder
ЦФ
13
Алекс Гогич
ОП
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
30
Craig Samson
ЦФ
Остались в запасе
21
Ross Doohan
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Хиберниан - Росс Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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