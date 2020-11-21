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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Мазервелл
Сент-Джонстон - Мазервелл: обзор матча 21 ноября 2020
Сент-Джонстон
21.11.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Мазервелл
34'
С. Мэй (П)
17'
М. О'Хара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Мазервелл
87'
Замена
Д. Уайт
️️️️
К. Лэнг
Желтая карточка
А. Маккэнн
86'
Замена
К. Кейн
️️️️
С. Мэй
86'
Желтая карточка
Д. МакНамара
81'
81'
Желтая карточка
Д. Галлахер
77'
Замена
Р. Лами
️️️️
C. Long
63'
Замена
C. Long
️️️️
D. Cole
Замена
M. O'Halloran
️️️️
C. Conway
61'
Желтая карточка
C. Bryson
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Мэй
34'
Замена
C. Bryson
️️️️
М. Дэвидсон
30'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. О'Хара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Мазервелл
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
0
A. Chapman
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
7
Craig Bryson
ЦП
0
L. Craig
ЦП
18
Guy Melamed
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Мазервелл
31
Джордан Арчер
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
24
David Devine
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
4-4-2
28
Кларк
4
Гордон
5
МакКарт
17
Тансер
20
МакНамара
10
Уотерспун
8
Дэвидсон
8
Маккэнн
6
Керр
17
Мэй
7
4-2-1-4
2
О'Доннелл
31
Галлахер
5
О'Хара
15
14
31
Полворт
10
Лэнг
44
32
Уотт
19
0
8
Дэвидсон
7
7
8
Дэвидсон
7
17
17
7
17
Мэй
20
Кейн
20
Кейн
17
Мэй
10
Лэнг
10
Уайт
10
Уайт
10
Лэнг
5
Лами
5
Лами
44
9
9
44
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Мазервелл
26
Шон Руни
ПЗ
18
Guy Melamed
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
31
Джордан Арчер
ВР
24
David Devine
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
26
Шон Руни
ПЗ
18
Guy Melamed
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
24
David Devine
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Сент-Джонстон - Мазервелл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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