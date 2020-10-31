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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Мазервелл
Ливингстон - Мазервелл: обзор матча 31 октября 2020
Ливингстон
31.10.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Мазервелл
22'
К. Лэнг
45+2'
Т. Уотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Мазервелл
82'
Замена
C. Long
️️️️
К. Лэнг
73'
Желтая карточка
Т. Уотт
70'
Желтая карточка
B. Maguire
Желтая карточка
M. Bartley
66'
Замена
А. Форрест
️️️️
J. Mullin
60'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Т. Уотт
Пас отдал
М. О'Хара
Желтая карточка
J. Guthrie
45'
+1
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Лэнг
Пас отдал
D. Cole
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
5
Jon Guthrie
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
6
Marvin Bartley
ЦП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
12
Julien Serrano
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Мазервелл
5
Марк О'Хара
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
0
A. Chapman
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Ливингстон
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
28
Scott Robinson
ЦП
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Мазервелл
31
Джордан Арчер
ВР
22
Макс Джонстон
ПЗ
35
Matthew McDonald
ЦФ
24
David Devine
ЦФ
28
Yusuf Hussain
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
3-5-2
1
Стриек
5
3
Браун
10
8
Питтман
14
8
Холт
6
2
Девлин
12
9
4-2-1-4
2
О'Доннелл
31
Галлахер
22
5
О'Хара
31
Полворт
16
Кэмпбелл
10
Лэнг
44
32
Уотт
19
0
14
14
Форрест
14
Форрест
14
10
Лэнг
9
9
10
Лэнг
Остались в запасе
Ливингстон
Мазервелл
17
Скотт Тиффони
ЛВ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
2
Росс МакКрори
ОП
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
28
Scott Robinson
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
35
Matthew McDonald
ЦФ
31
Джордан Арчер
ВР
24
David Devine
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
28
Yusuf Hussain
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
17
Скотт Тиффони
ЛВ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
2
Росс МакКрори
ОП
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
33
Steve Lawson
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
28
Scott Robinson
ЦП
Остались в запасе
35
Matthew McDonald
ЦФ
31
Джордан Арчер
ВР
24
David Devine
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
28
Yusuf Hussain
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Ливингстон - Мазервелл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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