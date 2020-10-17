Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Хиберниан
Росс Каунти - Хиберниан: обзор матча 17 октября 2020
Росс Каунти
17.10.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Хиберниан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Хиберниан
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
Г. Пэтон
88'
Желтая карточка
Р. Стюарт
86'
84'
Замена
J. Gullan
️️️️
Л. Стивенсон
Замена
B. McKay
️️️️
M. Gardyne
82'
Красная карточка
К. Рэндалл
79'
Замена
T. Grivosti
️️️️
C. Donaldson
76'
64'
Замена
С. Маллан
️️️️
К. Магеннис
41'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
11
Iain Vigurs
ЦП
21
Ross Doohan
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
16
Кайл Магеннис
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
44
Tom Grivosti
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
3
Carl Tremarco
ЦФ
10
Michael O'Connor
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Хиберниан
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
29
Ryan Shanley
ЦФ
33
Dillon Barnes
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
26
Sean Mackie
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
3-3-5
4
Яковитти
15
Уотсон
8
Рэндалл
77
Чарльз-Кук
12
Пэтон
11
6
31
Стюарт
7
8
21
4-1-2-1-2
1
Марсиано
4
Хэнлон
15
Портеус
16
Стивенсон
16
МакГинн
13
Гогич
16
Магеннис
11
Ньюэлл
10
Бойл
27
Доидж
15
Нисбет
6
44
44
6
12
Пэтон
22
Тиллсон
22
Тиллсон
12
Пэтон
7
9
9
7
16
Стивенсон
10
10
16
Стивенсон
16
Магеннис
14
Маллан
14
Маллан
16
Магеннис
Остались в запасе
Росс Каунти
Хиберниан
3
Carl Tremarco
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
10
Michael O'Connor
ЦФ
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Jermaine Hylton
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
29
Ryan Shanley
ЦФ
33
Dillon Barnes
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
26
Sean Mackie
ЦФ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
3
Carl Tremarco
ЦФ
10
Стефен Келли
ЦП
10
Michael O'Connor
ЦФ
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Jermaine Hylton
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Остались в запасе
29
Ryan Shanley
ЦФ
33
Dillon Barnes
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
David Gray
ЦФ
26
Sean Mackie
ЦФ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Росс Каунти - Хиберниан
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
Все
Росс Каунти
Хиберниан
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+