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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Мазервелл
Килмарнок - Мазервелл: обзор матча 10 февраля 2021
Килмарнок
10.02.2021, среда, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Мазервелл
71'
А. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Мазервелл
Замена
Y. Mulumbu
️️️️
А. Пауэр
86'
84'
Замена
Г. Смит
️️️️
C. Long
84'
Замена
T. Magloire
️️️️
D. Cole
81'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
78'
Желтая карточка
Т. Уотт
Замена
М. Пайннок
️️️️
Р. МакКензи
76'
Замена
G. Oakley
️️️️
Г. Килти
74'
71'
ГОЛ! 0:1!
А. Кэмпбелл
Пас отдал
Т. Уотт
58'
Замена
М. О'Хара
️️️️
R. Crawford
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
12
Aaron McGowan
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
29
Chris Burke
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Clevid Dikamona
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
14
Robbie Crawford
ЦП
33
Jake Carroll
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Килмарнок
22
Ross Millen
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
9
George Oakley
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
34
Curtis Lyle
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Мазервелл
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
31
Лайам Полворт
ЦП
10
Гарри Смит
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
3-2-5
12
4
Медли
8
29
4
Пауэр
20
14
Кабамба
11
Килти
7
МакКензи
28
4-2-4
31
Келли
2
О'Доннелл
5
Лами
22
15
16
Кэмпбелл
14
32
Уотт
44
9
33
7
МакКензи
11
Пайннок
11
Пайннок
7
МакКензи
4
Пауэр
21
21
4
Пауэр
11
Килти
9
9
11
Килти
9
10
Смит
10
Смит
9
44
35
35
44
14
5
О'Хара
5
О'Хара
14
Остались в запасе
Килмарнок
Мазервелл
34
Curtis Lyle
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
22
Ross Millen
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
31
Peter Morrison
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЛВ
31
Лайам Полворт
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
34
Curtis Lyle
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
22
Ross Millen
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Остались в запасе
31
Peter Morrison
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЛВ
31
Лайам Полворт
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Килмарнок - Мазервелл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Регби Парк
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