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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Данди Юнайтед
Рейнджерс - Данди Юнайтед: обзор матча 12 сентября 2020
Рейнджерс
12.09.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
13'
Р. Кент
39'
Д. Тавернье
68'
К. Руф
87'
С. Эрфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Данди Юнайтед
ГОЛ! 4:0!
С. Эрфилд
Пас отдал
Я. Хаджи
87'
83'
Желтая карточка
P. Pawlett
81'
Замена
A. Spörle
️️️️
L. Bolton
70'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
ГОЛ! 3:0!
К. Руф
Пас отдал
С. Эрфилд
68'
59'
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
Н. Кларк
Замена
Р. Мулумба
️️️️
Б. Баришич
58'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
А. Морелос
58'
46'
Замена
L. Chalmers
️️️️
D. Powers
ГОЛ! 2:0!
Д. Тавернье
39'
Желтая карточка
Б. Баришич
31'
Замена
А. Морелос
️️️️
Б. Баркер
23'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кент
Пас отдал
Я. Хаджи
13'
Замена
Г. Камара
️️️️
Р. Джек
11'
7'
Желтая карточка
L. Bolton
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
66
Калум Батчер
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
10
Ники Кларк
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Рейнджерс
13
Эндрю Фирт
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Данди Юнайтед
19
Deniz Mehmet
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
4-2-2-2
33
МакЛафлин
3
Баришич
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
8
Джек
10
Дэвис
77
Кент
10
Хаджи
7
Баркер
7
Руф
2-1-2-5
31
Зигрист
15
Нилсон
25
Эдвардс
66
Батчер
6
Харкс
8
10
Кларк
6
8
4
3
3
Баришич
21
Мулумба
21
Мулумба
3
Баришич
8
Джек
18
Камара
18
Камара
8
Джек
Морелос
37
Эрфилд
37
Эрфилд
Морелос
7
Баркер
9
Морелос
9
Морелос
7
Баркер
8
3
3
8
10
Кларк
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
10
Кларк
4
23
23
4
Остались в запасе
Рейнджерс
Данди Юнайтед
13
Эндрю Фирт
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Седрик Иттен
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
19
Deniz Mehmet
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
13
Эндрю Фирт
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Седрик Иттен
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
19
Deniz Mehmet
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Рейнджерс - Данди Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
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