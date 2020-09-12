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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Сент-Джонстон
Мазервелл - Сент-Джонстон: обзор матча 12 сентября 2020
Мазервелл
12.09.2020, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
4'
А. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Сент-Джонстон
Замена
C. Long
️️️️
Д. Уайт
90'
+2
Желтая карточка
А. Кэмпбелл
87'
85'
Замена
М. Дэвидсон
️️️️
Д. Уотерспун
Замена
L. David Grimshaw
️️️️
N. McGinley
71'
Желтая карточка
Т. Карсон
69'
Замена
Д. Уайт
️️️️
Т. Уотт
69'
64'
Замена
L. Craig
️️️️
Л. Гордон
54'
Замена
С. Мэй
️️️️
M. O'Halloran
54'
Замена
К. Кейн
️️️️
C. Hendry
Желтая карточка
Т. Уотт
48'
Желтая карточка
М. О'Хара
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Кэмпбелл
Пас отдал
К. Лэнг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Тревор Карсон
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
19
Nathan McGinley
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
6
Джейсон Керр
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Мазервелл
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
31
Peter Morrison
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
9
Ross Maclver
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
2
Wallace Duffy
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
0
L. Craig
ЦП
33
John Robertson
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Карсон
31
Галлахер
5
Лами
5
О'Хара
15
2
О'Доннелл
16
Кэмпбелл
31
Полворт
10
Лэнг
32
Уотт
19
4-3-3
12
20
МакНамара
17
Тансер
5
МакКарт
4
Гордон
6
Керр
8
Маккэнн
10
Уотерспун
14
17
7
32
Уотт
10
Уайт
10
Уайт
32
Уотт
19
4
4
19
Уайт
9
9
Уайт
10
Уотерспун
8
Дэвидсон
8
Дэвидсон
10
Уотерспун
4
Гордон
0
0
4
Гордон
17
17
Мэй
17
Мэй
17
14
20
Кейн
20
Кейн
14
Остались в запасе
Мазервелл
Сент-Джонстон
31
Peter Morrison
ЦФ
9
Ross Maclver
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
33
John Robertson
ЦФ
26
Шон Руни
ПЗ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
28
Зандер Кларк
ВР
2
Wallace Duffy
ЦЗ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
31
Peter Morrison
ЦФ
9
Ross Maclver
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Остались в запасе
33
John Robertson
ЦФ
26
Шон Руни
ПЗ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
28
Зандер Кларк
ВР
2
Wallace Duffy
ЦЗ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Мазервелл - Сент-Джонстон
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
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