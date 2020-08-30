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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Мазервелл
Селтик - Мазервелл: обзор матча 30 августа 2020
Селтик
30.08.2020, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Мазервелл
40'
Д. Форрест
74'
А. Айети
90+2'
К. Жульен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Мазервелл
ГОЛ! 3:0!
К. Жульен
90'
+2
89'
Желтая карточка
L. David Grimshaw
88'
Замена
J. Hylton
️️️️
C. Long
ГОЛ! 2:0!
А. Айети
Пас отдал
К. Айер
74'
Замена
А. Айети
️️️️
О. Нтчам
71'
69'
Замена
Д. Уайт
️️️️
Р. Лами
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
Г. Тэйлор
62'
59'
Замена
К. Лэнг
️️️️
Т. Уотт
55'
Желтая карточка
Р. Лами
Замена
П. Климала
️️️️
М. Эльюнусси
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Форрест
Пас отдал
К. МакГрегор
40'
Желтая карточка
С. Браун
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Нил Леннон
Мазервелл
31
Тревор Карсон
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
9
Christopher Long
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Мазервелл
22
Barry Maguire
ЦЗ
10
Каллум Лэнг
ПВ
31
Peter Morrison
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
21
Harry Robinson
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
4-3-3
1
Баркас
32
Тэйлор
20
Айер
6
Жульен
44
Эльхамед
8
Браун
42
МакГрегор
10
Нтчам
10
Эльюнусси
10
Кристи
49
Форрест
3-2-2-2
31
Карсон
4
5
О'Хара
31
Галлахер
2
О'Доннелл
5
Лами
16
Кэмпбелл
31
Полворт
32
Уотт
9
32
Тэйлор
30
Фримпонг
30
Фримпонг
32
Тэйлор
10
Эльюнусси
9
Климала
9
Климала
10
Эльюнусси
10
Нтчам
9
Айети
9
Айети
10
Нтчам
5
Лами
10
Уайт
10
Уайт
5
Лами
32
Уотт
10
Лэнг
10
Лэнг
32
Уотт
9
14
14
9
Остались в запасе
Селтик
Мазервелл
17
Кэмерон Харпер
ПВ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
19
Исмаила Соро
ЦП
19
Скотт Бэйн
ВР
55
Нир Биттон
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
31
Peter Morrison
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
21
Harry Robinson
ЦФ
22
Barry Maguire
ЦЗ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
17
Кэмерон Харпер
ПВ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
19
Исмаила Соро
ЦП
19
Скотт Бэйн
ВР
55
Нир Биттон
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Остались в запасе
31
Peter Morrison
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
21
Harry Robinson
ЦФ
22
Barry Maguire
ЦЗ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Селтик - Мазервелл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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