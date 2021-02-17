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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Абердин
Селтик - Абердин: обзор матча 17 февраля 2021
Селтик
17.02.2021, среда, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Абердин
14'
Д. Тернбулл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Абердин
88'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
83'
Желтая карточка
C. Hendry
82'
Замена
D. McGeouch
️️️️
D. Campbell
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Д. Тернбулл
81'
Замена
П. Климала
️️️️
О. Эдуард
81'
77'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
М. Кеннеди
77'
Замена
C. Hendry
️️️️
Ф. Хорнби
Замена
С. Браун
️️️️
И. Соро
72'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тернбулл
Пас отдал
К. МакГрегор
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Скотт Браун
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Абердин
2
Shaleum Logan
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
4-3-1-2
19
Бэйн
32
Тэйлор
3
Кенни
20
Айер
23
Уэлш
19
Соро
14
Тернбулл
42
МакГрегор
10
Кристи
9
Айети
29
Эдуард
2-1-3-4
1
Льюис
4
Консидайн
3
Тэйлор
2
МакКрори
19
Фергюсон
10
Кеннеди
17
Хайес
10
Хорнби
22
Камбери
16
3
29
Эдуард
9
Климала
9
Климала
29
Эдуард
14
Тернбулл
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
14
Тернбулл
19
Соро
8
Браун
8
Браун
19
Соро
16
21
21
16
10
Кеннеди
38
МакГинн
38
МакГинн
10
Кеннеди
10
Хорнби
14
14
10
Хорнби
Остались в запасе
Селтик
Абердин
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
33
Gary Woods
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Селтик - Абердин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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