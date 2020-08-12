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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Ливингстон
Мазервелл - Ливингстон: обзор матча 12 августа 2020
Мазервелл
12.08.2020, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Ливингстон
8'
Д. Тернбулл
35'
А. Кэмпбелл
10'
Л. Дайкс (П)
69'
А. Форрест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Ливингстон
78'
Замена
Д. МакМиллан
️️️️
A. Taylor-Sinclair
Замена
J. Hastie
️️️️
C. Long
78'
Замена
Л. Полворт
️️️️
Д. Тернбулл
77'
Замена
J. Hylton
️️️️
S. Seedorf
77'
69'
ГОЛ! 2:2!
А. Форрест
67'
Замена
A. Souda
️️️️
S. Robinson
Желтая карточка
Д. Уайт
61'
41'
Желтая карточка
C. Sibbald
ГОЛ! 2:1!
А. Кэмпбелл
Пас отдал
C. Long
35'
Желтая карточка
Р. Лами
11'
10'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Дайкс
ГОЛ! 1:0!
Д. Тернбулл
Пас отдал
S. Seedorf
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Тревор Карсон
ВР
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Джордан Уайт
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Ливингстон
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
29
Aaron Taylor-Sinclair
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
28
Scott Robinson
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
6
Marvin Bartley
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Мазервелл
22
Barry Maguire
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
21
Harry Robinson
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Ливингстон
1
Макс Стриек
ВР
0
E. Ambrose
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
38
Jack Hamilton
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
20
Aymen Souda
ЦФ
3-2-2-3
31
Карсон
15
5
Лами
5
О'Хара
31
Галлахер
4
16
Кэмпбелл
14
Тернбулл
9
17
10
Уайт
3-3-3-1-1
10
3
Браун
5
5
Фицуотер
2
МакКрори
29
28
8
Питтман
6
14
Форрест
13
Дайкс
9
16
16
9
14
Тернбулл
31
Полворт
31
Полворт
14
Тернбулл
17
14
14
17
29
4
МакМиллан
4
МакМиллан
29
28
20
20
28
Остались в запасе
Мазервелл
Ливингстон
8
Dean Cornelius
ЦФ
21
Harry Robinson
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
1
Макс Стриек
ВР
38
Jack Hamilton
ЦФ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
0
E. Ambrose
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
8
Dean Cornelius
ЦФ
21
Harry Robinson
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
32
Тони Уотт
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
38
Jack Hamilton
ЦФ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
0
E. Ambrose
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Мазервелл - Ливингстон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
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