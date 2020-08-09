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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Сент-Миррен
Рейнджерс - Сент-Миррен: обзор матча 09 августа 2020
Рейнджерс
09.08.2020, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Сент-Миррен
23'
C. McCarthy (АГ)
69'
А. Морелос
74'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Сент-Миррен
85'
Замена
Л. Джеймисон
️️️️
C. MacPherson
85'
Замена
И. Эрхахон
️️️️
S. Foley
84'
Замена
И. Снаэр Торвальдссон
️️️️
Д. Обика
Замена
Б. Баркер
️️️️
Р. Кент
79'
78'
Замена
K. McAllister
️️️️
I. Durmus
75'
Замена
J. Morias
️️️️
Н. Шерон
Замена
С. Иттен
️️️️
А. Морелос
75'
ГОЛ! 3:0!
А. Морелос
74'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Р. Джек
74'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Д. Арибо
74'
ГОЛ! 2:0!
А. Морелос
Пас отдал
Д. Тавернье
69'
68'
Желтая карточка
C. MacPherson
25'
Желтая карточка
Н. Шерон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
C. McCarthy
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
6
Натан Шерон
ОП
17
Джейми МакГрат
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
11
Ilkay Durmus
ЦП
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Рейнджерс
13
Эндрю Фирт
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
21
Рэми Мулумба
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
21
Итан Эрхахон
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
35
Joshua Jack
ЦФ
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
15
Jack Baird
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
4-3-2-1
33
МакЛафлин
3
Баришич
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
18
Арибо
8
Джек
18
Камара
77
Кент
10
Хаджи
9
Морелос
3-3-3-1
31
Анвик
2
Тейт
8
15
5
Шонесси
6
Шерон
22
Фрэйзер
17
МакГрат
16
11
9
Обика
18
Арибо
37
Эрфилд
37
Эрфилд
18
Арибо
8
Джек
10
Дэвис
10
Дэвис
8
Джек
9
Морелос
10
Иттен
10
Иттен
9
Морелос
77
Кент
7
Баркер
7
Баркер
77
Кент
8
22
Джеймисон
22
Джеймисон
8
16
21
Эрхахон
21
Эрхахон
16
9
Обика
10
Торвальдссон
10
Торвальдссон
9
Обика
11
7
7
11
6
Шерон
26
26
6
Шерон
Остались в запасе
Рейнджерс
Сент-Миррен
13
Эндрю Фирт
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
21
Рэми Мулумба
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
35
Joshua Jack
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
15
Jack Baird
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
13
Эндрю Фирт
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
21
Рэми Мулумба
ЦП
Остались в запасе
35
Joshua Jack
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
15
Jack Baird
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Рейнджерс - Сент-Миррен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
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