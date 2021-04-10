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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Эммен
Фортуна - Эммен: обзор матча 10 апреля 2021
Фортуна
10.04.2021, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 29 тур
1 : 3
Завершен
Эммен
85'
D. Emmanouilidis
53'
С. Пенья (П)
89'
Г. Бейл (П)
90+7'
П. Глэдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Эммен
90'
+7
ГОЛ! 1:3!
П. Глэдон
90'
Замена
К. Вендорп
️️️️
H. B. Moussa
89'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. Бейл
ГОЛ! 1:1!
D. Emmanouilidis
85'
75'
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
Л. Аджич
Желтая карточка
Д. ван ден Бейс
73'
70'
Замена
R. De Vos
️️️️
С. Пенья
Замена
Э. Ханссон
️️️️
Т. Теки
70'
Замена
Д. ван ден Бейс
️️️️
Л. Рота
59'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
Л. Семеду
58'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
С. Полтер
58'
Желтая карточка
М. Анга
54'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Пенья
Красная карточка
Р. Янссен
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Эммен
34
Майкл Веррипс
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
9
Лука Аджич
ЦП
25
Яри Влак
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
4
Nick Bakker
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Фортуна
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
7
Тибо Верлинден
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
22
Piet Velthuizen
ЦФ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
18
Бен Шолте
АП
11
Николай Лаурсен
ПВ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
3-2-2-1-2
1
ван Ош
12
Рота
4
Янссен
38
27
Кокс
4
Анга
5
Теки
20
Сентьенс
9
Флемминг
7
Семеду
91
Полтер
2-3-1-4
34
Веррипс
23
Бейл
20
Араухо
9
Аджич
25
Влак
11
Фрей
6
Пенья
19
Глэдон
0
22
4
5
Теки
7
Ханссон
7
Ханссон
5
Теки
12
Рота
33
ван ден Бейс
33
ван ден Бейс
12
Рота
7
Семеду
8
Мутуссами
8
Мутуссами
7
Семеду
91
Полтер
17
17
91
Полтер
0
13
Вендорп
13
Вендорп
0
6
Пенья
32
32
6
Пенья
9
Аджич
11
Лаурсен
11
Лаурсен
9
Аджич
Остались в запасе
Фортуна
Эммен
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
22
Piet Velthuizen
ЦФ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
20
Arian Kastrati
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
18
Бен Шолте
АП
18
Didier La Torre
ЦФ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
22
Piet Velthuizen
ЦФ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
20
Arian Kastrati
ЦФ
33
Leroy George
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
Остались в запасе
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
18
Бен Шолте
АП
18
Didier La Torre
ЦФ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Фортуна - Эммен
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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